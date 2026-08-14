Un anotador compulsivo para el Anadolu Efes de Pablo Laso

El Anadolu Efes Istanbul ha reforzado su línea exterior con la incorporación de un autentico cañonero ofensivo, el ‘pequeño’ estadounidense Fatts Russell que firma por un año con el conjunto turco de Pablo Laso.

Russell (1,80 m, 28 años) llega tras jugar la temporada pasada con el Cluj-Napoca, donde promedió 19,8 puntos, 3,6 rebotes, 6,2 asistencias y 1,4 robos por partido en 19 encuentros de la EuroCup, contribuyendo a que el Cluj alcanzara los cuartos de final. El base rumano, nacido en Estados Unidos y nacionalizado, fue seleccionado para el Segundo Quinteto Ideal de la EuroCup gracias a su excelente rendimiento.

Tuvo un impacto inmediato en la segunda competición europea, anotando 37 puntos en su segundo partido de la EuroCup contra el Neptunas Klaipeda en la segunda ronda, antes de repartir 15 asistencias una semana después contra el Slask Wroclaw en la tercera ronda. Russell anotó 14 puntos o más en 17 de sus 19 partidos de la EuroCup, incluyendo 15 o más en cada uno de sus primeros 12 encuentros en la competición.

En la postemporada, sumó 20 puntos, 4 rebotes, 7 asistencias y 2 robos en la victoria del Cluj en octavos de final contra el Buducnost VOLI Podgorica, antes de finalizar con 23 puntos, 2 rebotes, 4 asistencias y 3 robos en la derrota en cuartos de final contra el Bahcesehir de Istanbul.

Un 'backcourt' de lujo

En el Anadolu Efes, Russell se une a una renovada línea exterior que incluye a los nuevos fichajes Mike James —máximo anotador histórico de la Euroliga— y Matthew Strazel, ambos procedentes del AS Monaco este verano.

El Efes también cuenta con Jordan Loyd, PJ Dozier e Isaia Cordinier, tres jugadores con amplia experiencia en la Euroliga, por lo que Russell buscará causar una buena impresión desde el principio y aprender de estos cinco jugadores en su primera temporada entre la élite europea.

Russell es una autentica máquina anotadora, ahora al servicio del Anadolu Efes / EUROCUP

Fichar por el Efes también supone el regreso de Russell a Turquía. Jugó la temporada 2024-25 con el Karsiyaka, promediando 16,1 puntos y 4,7 asistencias en 14 partidos de la Liga Turca, además de 17,0 puntos y 4,6 asistencias en ocho partidos de la Basketball Champions League (BCL).

Russell comenzó su carrera profesional en la temporada 2022-23 con el Mornar Bar de la Liga ABA, promediando 26,8 puntos y 7,3 asistencias en 15 partidos, antes de fichar a mitad de temporada por el Galatasaray de Estambul, donde registró 15,7 puntos en seis partidos de la Liga de Campeones de Turquía (BCL) y 13,1 puntos y 5,1 asistencias en 17 encuentros de la Liga Turca.

Este fichaje marcó su primera etapa en Turquía, antes de las dos temporadas siguientes con el Karsiyaka y el Manisa, y su gran año con el Cluj le valió su traspaso al Efes.