Anadolu Efes - Real Madrid: Horario y dónde ver por TV el partido de la Euroliga

Anadolu Efes y Real Madrid se enfrentan este jueves 4 de diciembre en el Basketball Development Centre en un nuevo partido de la temporada regular de la Euroliga 2025-2026. Te contamos a qué hora es el Anadolu Efes - Real Madrid y dónde ver el partido en España.

Así, pues, primeramente, es necesario recordar que el combinado dirigido por Sergio Scariolo llegará a la disputa luego de haber derrotado al Hapoel Tel Aviv (75-74), derrotado al Zalgiris (100-99), perdido ante el Panathinaikos (87-77) y perdido ante el Valencia (89-76). De esta manera, está posicionado en el décimo lugar de la tabla con 7 victorias, 6 derrotas y +18 en el diferencial de anotaciones.

Igualmente, los comandados por Igor Kokoskov registraron una derrota ante el Mónaco (102-66), una victoria sobre el Barcelona (74-73), una victoria sobre el Bayern Múnich (74-72) y una derrota ante el Bologna (99-89), ubicándose consecuentemente en el puesto número 15 con 5 victorias, 8 derrotas y -69 en el diferencial de puntos.

HORARIO DEL ANADOLU EFES - REAL MADRID DE LA EUROLIGA

El partido entre Anadolu Efes y Real Madrid, correspondiente a la temporada regular de la Euroliga, se disputa este jueves 4 de diciembre a las 18:15 (CET) en España.

DÓNDE VER EL ANADOLU EFES - REAL MADRID DE LA EUROLIGA

En España, el partido de la Euroliga entre Anadolu Efes y Real Madrid se podrá ver en directo y online a través de Movistar Plus+.

También puedes seguir toda la jornada de la Euroliga a través de SPORT, donde te ofrecemos narraciones en directo, crónicas y declaraciones destacadas al término de los partidos.