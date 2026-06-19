Álex Mumbrú regresa a la Euroliga la próxima temporada

El Virtus Bolonia anunció este viernes a Álex Mumbrú como su nuevo entrenador. No se ha revelado la duración de su contrato aunque todo apunta a un contrato de un año con opción a un segundo. El técnico barcelonés había sonado como una de las opciones del Barça de cara a la próxima temporada.

Mumbrú, de 47 años, continuará como seleccionador de Alemania, cargo que ocupa desde 2024. Problemas de salud le impidieron dirigir a Alemania en el EuroBasket 2025, aunque permaneció con el equipo hasta que este conquistó la medalla de oro.

"Quiero agradecer sinceramente a toda la directiva del Virtus Bologna la oportunidad que me brindan de formar parte de esta familia", declaró Mumbrú a los medios oficiales del club.

Orgulloso de la Virtus

"Estoy emocionado de comenzar esta nueva aventura en el banquillo de uno de los clubes más históricos de Europa”,dijo el entrenador badalonés. “Me siento sumamente orgulloso de entrenar a una organización tan gloriosa como el Virtus y estoy deseando empezar. Será una temporada larga, pero nos aseguraremos de trabajar duro desde el primer día, especialmente para nuestra increíble afición, que siempre apoya al equipo".

Virtus es el segundo club de la Euroliga que Mumbru dirigirá, tras haber estado al frente del Valencia Basket entre 2022 y 2024. En 67 partidos de la Euroliga, registró un balance de 29 victorias y 38 derrotas en esas dos temporadas. Anteriormente, fue entrenador del Bilbao Basket durante cuatro años, su primer puesto como técnico, desde 2018 hasta 2022.

Como jugador, Mumbrú disfrutó de una brillante carrera, ganando el FIBA EuroChallenge con el Joventut Badalona en 2006 y el doblete de la BKT EuroCup y la Liga española con el Real Madrid en 2007. Con la selección española, conquistó el oro en la Copa del Mundo FIBA 2006 y el EuroBasket 2009, la plata en los Juegos Olímpicos de 2008 y el EuroBasket 2007, y el bronce en el EuroBasket 2013.