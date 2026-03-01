Alarma en la Euroliga por la tensa situación con los equipos israelíes

El conflicto bélico desatado por Estados Unidos e Israel contra Irán ha convertido Oriente Medio en un autentico polvorín y el deporte no queda al margen. Y la Euroliga, con dos equipos israelíes en su competición, le ha dado de lleno esta tensión bélica que obligará a Maccabi Tel Aviv y Hapoel Tel Aviv, de salir del país de manera inmediata.

Parece que Hapoel y Maccabi acabarán jugando sus encuentros en Sofía y Belgrado, hasta el final de la temporada, aunque se espera que la Junta de la Euroliga, que tiene previsto reunirse este martes, tome una decisión formal durante la próxima sesión.

Además de la situación israelí, los accionistas también se reunirán con el nuevo director ejecutivo de la Euroliga, Chus Bueno. Otros puntos del orden del día incluyen el calendario de competiciones, los equipos participantes para la próxima temporada y posibles cambios de formato.

El Maccabi ya jugó en el Palau a puerta cerrada y ahora deberá emigrar a Belgrado / GORKA URRESOLA

Ya no les viene de nuevo

Los clubes israelíes se han visto obligados a jugar sus partidos como locales fuera de su país debido a la actual situación de seguridad regional. El Maccabi Tel Aviv ha pasado gran parte de las temporadas 2023-24 y 2024-25 de la Euroliga albergando partidos en Belgrado, principalmente en el Aleksandar Nikolic Hall y el Stark Arena. Mientras tanto, el Hapoel Tel Aviv, durante sus recientes campañas europeas, también ha explorado sedes neutrales, y Sofía se perfila como una posible sede para el resto de la temporada.

Las circunstancias extraordinarias en Oriente Medio, incluido el conflicto en curso entre Israel e Irán, han provocado la suspensión de las actividades deportivas en Israel y el cierre continuo del espacio aéreo del país. Por ello, el tema de los equipos israelíes, aunque no estaba previsto inicialmente, se ha añadido urgentemente a la agenda de la Junta, con todas las opciones abiertas

Chus Buenoya tiene la primera 'patata caliente' en su reciente llegada a la Euroliga como CEO / LEGENDS

Según las previsiones, ambos clubes israelíes podrían ser reubicados fuera del país durante el resto de la temporada a partir de la siguiente jornada. Cabe destacar que el Maccabi Tel Aviv y el Hapoel Tel Aviv se enfrentarán en un próximo derbi que, a la espera de confirmación oficial, probablemente se jugará en Serbia.

Se espera que la decisión final de la Euroliga del martes aclare el calendario competitivo y proporcione estabilidad a los clubes afectados de cara al futuro. Sin duda, una situación que tensa la competición con la presencia de los equipos israelís, que deben abandonar el país y también reciben críticas en sus visitas a las distintas ciudades europeas y que obligan a jugar sus encuentros a puerta cerrada, como el caso del próximo duelo del Hapoel Tel Aviv ante el Barça, en el Palau.