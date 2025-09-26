La afición, protagonista de la nueva temporada de la Euroliga

Con el lema 'Born Not Built' ('Nacida, no creada'), la Euroliga ha presentado su 26ª edición en una campaña donde se enaltece la figura del aficionado y el arraigo del baloncesto europeo a los clubes que lo han hecho grande. La temporada 2025/26, que arrancará el próximo 30 de septiembre, presentará cambios significativos como el aumento de 18 a 20 equipos y en consecuencia un calendario con 38 jornadas.

En vías de enaltecer la figura del aficionado, la Euroliga ha publicado un vídeo de presentación en el que "no hay actores, solo aficionados reales, recuerdos reales y emociones reales". A lo largo de un minuto y 45 segundos, el vídeo repasa las experiencias de algunos seguidores de los principales clubes de la competición, todo decorado con imágenes de las gradas, grandes jugadas y los mejores jugadores para enaltecer el valor de la máxima competición de baloncesto europeo en la actualidad.

Una nueva temporada de Euroliga, a la vuelta de la esquina / Euroliga

¿Dardo a la NBA?

En el comunicado de presentación, la Euroliga ha alabado su figura dentro del mundo del baloncesto, asegurando que es una competición "forjada en estadios, arraigada en ciudades y llevada en el corazón de generaciones que representa más que el baloncesto. Representa a personas, lugares y el orgullo que los une: un orgullo que no se puede fabricar, que no se puede copiar".

La afición del Fenerbahce fue mayoría en Abu Dabi. / RYAN LIM / EFE

El vídeo y la campaña de presentación se prevén como un dardo a la NBA y al proyecto que anunció junto a la FIBA en marzo para desarrollar una liga europea. Un proyecto presentado en marzo por el secretario general de la FIBA, Andrea Zagklis, y el comisionado de la NBA, Adam Silver, que ponía en riesgo la hegemonía en Europa de la Euroliga.

Las novedades para 2026

Para esta próxima temporada, la competición contará con 20 equipos. Mantendrá a 18 de la temporada pasada: AS Mónaco, ASVEL Lyon Villeurbanne, Anadolu Efes, Barça, Baskonia, EA7 Olimpia Milano, Estrella Roja, FC Bayern Múnich, Fenerbahçe, Maccabi, Olympiacos, Panathinaikos, Partizan, París, Real Madrid, Virtus Bolonia y Zalgiris. Y sumará tres incorporaciones, algunas de ellas polémicas y en poca consonancia con su campaña centrada en el aficionado: Valencia Basket, Dubai BC y Hapoel Tel Aviv.

La fase de Liga comenzará el próximo 30 de septiembre -un Hapoel Tel Aviv-Barça y Dubai BC-Partizán estrenarán la jornada a las 18.00- y finalizará el 16 de abril. La Final Four, a diferencia de la temporada pasada que se jugó en Abu Dabi, volverá a Europa y se disputará en mayo en el Telekom Center Arena de Atenas, feudo del Panathinaikós.