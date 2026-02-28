Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Baloncesto

La Euroliga suspende de manera definitiva el torneo 'Next Generation' en Abu Dhabi por la situación tensa en la región

El torneo, que contaba con la participación del Valencia Basket y el Real Madrid, se ha cancelado después de los acontecimientos bélicos en la zona

La Euroliga comunicó la cancelación del torneo Next Generation, en Abu Dhabi

La Euroliga comunicó la cancelación del torneo Next Generation, en Abu Dhabi / EUROLEAGUE

SPORT.es

Madrid

La Euroliga anunció este sábado la suspensión definitiva de su torneo 'Next Generation,' que reúne a varios de los mejores equipos sub-18 de Europa y que se estaba disputando en Abu Dabi, debido a la "situación actual" en Emiratos Árabes Unidos.

Esta segunda edición del torneo, que comenzó el viernes, queda cancelada de manera definitiva después de que la organización ordenase la suspensión temporal "como medida de precaución" y horas después anunciase el reinicio de los partidos este mismo sábado.

"Dada la situación actual en la región, se ha tomado esta decisión para garantizar la seguridad de todos los participantes. Tras una evaluación minuciosa y consultas continuas con las autoridades y las partes interesadas pertinentes, se determinó que la cancelación del evento es la medida más responsable en este momento", informó la Euroliga a través de la red social 'X'.

Cancelación total

La cancelación definitiva del torneo ha sido adoptada después de que Irán atacase con misiles este sábado bases estadounidenses en Catar, Emiratos Árabes Unidos, Baréin y Kuwait, según detalló la agencia iraní Mehr.

El Valencia Basket y el Real Madrid, que habían comenzado con sendas victoria en sus dos primeros partidos, eran los representantes españoles en esta edición, cuyo ganador se aseguraba un puesto en la fase final sub-18 que se jugará durante la 'Final Four' de la Euroliga.

La organización anunció como gran novedad esta temporada que en la 'Final Four' de 2026, que se disputará entre el 22 y el 24 de mayo en Atenas, la final juvenil se disputará en sustitución del partido por el tercer puesto, justo antes de la final de la Euroliga.

