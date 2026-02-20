La Euroliga sanciona a Sergio Scariolo: 5.000 euros de multa por este motivo

La Euroliga ha anunciado las últimas decisiones disciplinarias relacionadas con las jornadas 26, 27 y 28 de la Euroliga. Entre las sanciones impuestas aparece el nombre de Sergio Scariolo, entrenador del Real Madrid, que deberá pagar 5.000 euros por sus declaraciones contra los árbitros posteriores al duelo ante Panathinaikos. Aunque esa no es, ni mucho menos, la sanción más dura.

"Déjame darte una respuesta políticamente correcta porque si te digo lo que realmente siento en este momento, probablemente no sería inteligente. Prefiero malgastar mi dinero en otros fines", comentó el técnico italiano justo al finalizar el partido, todavía a pie de pista. Las críticas no quedaron ahí y cogieron fuerza en la rueda de prensa posterior.

"No sabíamos que íbamos a enfrentarnos a una actuación realmente mala de tres árbitros muy buenos, a los que respeto mucho, pero tuvieron una mala noche. Creo que la cantidad de faltas en ataque señaladas es un récord mundial. Y fue una falta clara sobre Alberto Abalde después de la pérdida de balón, no durante la pérdida de balón. Por alguna razón, nuestro récord contra estos tres es de 1-7", remató Scariolo.

Unas palabras que no han gustado en la competición continental, que ha optado por aplicar una sanción económica al entrenador del Real Madrid. Una multa idéntica a la de Georgios Bartzokas, que también fue crítico con los árbitros y además se encaró con un aficionado al finalizar el encuentro contra Dubai Basketball.

El momento de la tangana en el final del Panathinaikos-Fenerbahçe / X

Las sanciones más severas tienen a Panathinaikos como protagonista. El equipo griego deberá pagar un total de 22.000€ por el comportamiento ofensivo de los aficionados, el uso de punteros láser, el lanzamiento de objetos y la seguridad insuficiente en el pabellón. Además, Mathias Lessort ha sido sancionado con un partido de suspensión y 8.000€ por su conducta en el mismo partido.

Fue contra el Fenerbahçe de Jasikevicius donde los griegos rebasaron varias líneas. Wade Baldwin decidió celebrar la canasta ganadora de una manera provocativa que no gustó nada en el pabellón. El estadounidense se dirigió directamente al centro de la pista y se plantó encima del escudo de los griegos con los brazos cruzados. Buscando la foto. Mathias Lessort perdió los nervios al ver el gesto del jugador rival y lo empujó enfurecido.