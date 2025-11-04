BALONCESTO
La Euroliga se rasca el bolsillo para contentar a sus equipos
La competición reina en el baloncesto europeo premiará económicamente a 16 de sus 20 equipos
La Euroliga ha definido la retribución que repartirá a cada uno de los equipos por méritos deportivos durante la temporada 2025-26. Según informa el medio griego SDNA, habrá dos elementos clave: el primero es el aumento de dinero que recibirán campeón y subcampeón en comparación con el anterior curso.
En la 2024-25, el Fenerbahçe de Jasikevicius se coronó con el trono europeo y consecuentemente ingresó 1,8 millones de euros. De repetir la hazaña, ahora percibiría un total de 2,4 millones. En el caso del subcampeón, el Mónaco recibió 1 millón de euros, y tras la actualización que ha llevado a cabo la Euroliga pasaría a ingresar 2,1 millones por haber llegado hasta la final.
16 de los 20 equipos recibirán dinero
A excepción de los cuatro últimos clasificados (del 17 al 20), todos los demás ingresarán dinero en sus arcas. Coincidiendo con el año en que la Euroliga ha añadido dos equipos más, la máxima competición continental ha decidido que compensará, según el puesto que ocupen al final de la temporada regular, a los 16 primeros clasificados. Los ingresos serán los siguientes:
- Campeón: 2,4 millones
- Subcampeón: 2,1 millones
- 3a posición: 1,8 millones
- 4a posición: 1,5 millones
- 5a posición: 1,2 millones
- 6a posición: 1,05 millones
- 7a posición: 0,9 millones
- 8a posición: 0,75 millones
- 9a posición: 0,675 millones
- 10a posición: 0,6 millones
- 11a posición: 0,525 millones
- 12a posición: 0,45 millones
- 13a posición: 0,375 millones
- 14a posición: 0,3 millones
- 15a posición: 0,225 millones
- 16a posición: 0,15 millones
