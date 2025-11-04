La Euroliga se rasca el bolsillo para contentar a sus equipos

La Euroliga ha definido la retribución que repartirá a cada uno de los equipos por méritos deportivos durante la temporada 2025-26. Según informa el medio griego SDNA, habrá dos elementos clave: el primero es el aumento de dinero que recibirán campeón y subcampeón en comparación con el anterior curso.

En la 2024-25, el Fenerbahçe de Jasikevicius se coronó con el trono europeo y consecuentemente ingresó 1,8 millones de euros. De repetir la hazaña, ahora percibiría un total de 2,4 millones. En el caso del subcampeón, el Mónaco recibió 1 millón de euros, y tras la actualización que ha llevado a cabo la Euroliga pasaría a ingresar 2,1 millones por haber llegado hasta la final.

Nick Calathes y Nikola Milutinov, durante la pasada Final Four / EFE

16 de los 20 equipos recibirán dinero

A excepción de los cuatro últimos clasificados (del 17 al 20), todos los demás ingresarán dinero en sus arcas. Coincidiendo con el año en que la Euroliga ha añadido dos equipos más, la máxima competición continental ha decidido que compensará, según el puesto que ocupen al final de la temporada regular, a los 16 primeros clasificados. Los ingresos serán los siguientes: