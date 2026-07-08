La Euroliga presenta Euroleague Basketball+, su nueva plataforma para unificar el baloncesto europeo

La Euroliga dio a conocer Euroleague Basketball+, un nuevo proyecto estratégico con el que pretende impulsar el crecimiento del baloncesto europeo a través de un ecosistema digital que reunirá competiciones, clubes, ligas, contenidos y socios comerciales en una única plataforma.

La iniciativa fue presentada en un acto celebrado en Barcelona y conducido por el exjugador Joe Arlauckas, en el que participaron representantes de los clubes de la Euroliga y la EuroCup, ligas nacionales, medios de comunicación y diferentes actores del baloncesto europeo.

Antes del inicio de la presentación, el presidente de la Euroliga, Dejan Bodiroga, rindió homenaje a Eduardo Portela por su contribución al desarrollo del baloncesto europeo.

Durante el acto, Bodiroga explicó que Euroleague Basketball+ va mucho más allá de una simple plataforma digital y que nace con el objetivo de conectar a aficionados, clubes, ligas y socios a través de nuevos productos, servicios y experiencias. "La colaboración no es solo un mensaje, sino un compromiso. Solo trabajando juntos podremos desarrollar todo el potencial de nuestro deporte y llevar la pasión y los valores del baloncesto europeo a todo el mundo", afirmó.

Por su parte, el director ejecutivo de la Euroliga, Chus Bueno, aseguró que el proyecto está diseñado para situar al aficionado en el centro de la estrategia y reducir la fragmentación existente en el panorama del baloncesto europeo. Según explicó, la plataforma aspira a convertirse en un punto de acceso único para contenidos, productos y experiencias relacionadas con la competición.

Chus Bueno, CEO de la Euroliga / Dani Barbeito

La organización detalló que Euroleague Basketball+ se apoyará en cuatro grandes pilares: la excelencia competitiva, el crecimiento del valor de los activos, el desarrollo comercial y una mayor integración entre todos los actores del baloncesto europeo.

La directora digital de la Euroliga, Marta Álvarez, añadió que la plataforma está siendo desarrollada junto a algunas de las principales compañías tecnológicas del mundo y que permitirá ofrecer una experiencia más completa a los aficionados, además de favorecer nuevas oportunidades de colaboración entre clubes, ligas y socios comerciales.

Con esta presentación, la Euroliga inicia el despliegue progresivo de Euroleague Basketball+, que incorporará de forma escalonada nuevos productos digitales, servicios y herramientas comerciales con el objetivo de reforzar el crecimiento del baloncesto europeo en los próximos años.