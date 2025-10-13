La Euroliga se prepara para la vuelta del quinto máximo triplista de su historia

Scottie Wilbekin sufrió una grave lesión de rodilla en la Jornada 1 de la Euroliga 2023-24, en un partido contra Olympiacos. Tras 375 días, el exterior del Fenerbahçe podría volver a jugar un encuentro en competición europea. El conjunto de Sarunas Jasikevicius juega la doble jornada de esta semana en casa, ante Dubai y Bayern, miércoles y viernes respectivamente.

A pesar de no haber redebutado todavía en Euroliga, Wilbekin ya volvió a vestirse de corto este pasado fin de semana, en la victoria del Fenerbahçe contra el Pinar Karsiyaka (87-73). El escolta anotó 11 puntos y repartió 3 asistencias, dejando buenas sensaciones en los poco más de 14 minutos de juego que disputó.

Renovado este pasado verano

A pesar de padecer una lesión tan complicada, el Fenerbahçe le ofreció la renovación a Wilbekin. El pasado 30 de junio, el escolta de 32 años extendió su vínculo con el vigente campeón de Europa hasta el final de la presente temporada, con opción a una más. Un gesto que, sin duda, muestra la confianza que el club turco tiene depositada en el jugador.

Ahora, Wilbekin deberá ir retomando sensaciones e irse haciendo hueco en la rotación de Jasikevicius. El Fenerbahçe cuenta en su juego exterior con nombres como Talen Horton-Tucker, Devon Hall, Tarik Biberovic, Wade Baldwin, Arturs Zagars o el capitán, Melih Mahmutoglou.

Uno de los mejores triplistas de la historia de la Euroliga

A pesar de seguir siendo uno de los grandes exteriores del continente, Wilbekin ya lleva una larga trayectoria en el baloncesto europeo. Darussafaka, Maccabi y Fenerbahçe han sido sus clubes a lo largo de las 11 temporadas que lleva en la Euroliga.

El escolta nacionalizado turco ha anotado 608 triples en un total de 242 partidos, erigiéndose como uno de los mejores tiradores de la historia moderna en Europa. Actualmente, es el quinto en la clasificación histórica, a solo un triple de igualar a Sergio Rodríguez. El podio en esta estadística lo completan Mike James, con 617 triples, Juan Carlos Navarro, con 623 y Sergio Llull, que es el máximo triplista de la historia de la Euroliga con 689 lanzamientos anotados.