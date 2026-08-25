La Euroliga da el primer paso con 11 proyectos para entrar en la nueva era de las franquicias: ¡más de 3.200 millones de euros en juego!

La Euroliga sigue dando pasos firmes hacia la transformación de su modelo de competición. La Junta de Accionistas de Euroleague Commercial Assets (ECA) se reunió este martes para analizar la aplicación de la Hoja de Ruta Estratégica Transformadora aprobada el pasado 3 de marzo, además de revisar los avances en materia comercial, las relaciones con sus principales actores y el proceso de expansión de las franquicias.

Uno de los puntos más relevantes fue precisamente el nuevo sistema de acceso a la competición. Tras cerrarse la primera fase del proceso, puesto en marcha oficialmente el pasado julio, la Euroliga confirmó que más de 20 proyectos han presentado formalmente su interés en entrar en el nuevo modelo de franquicias, que contempla la concesión de hasta ocho licencias a largo plazo para la temporada 2027-28.

Chus Bueno, CEO de la Euroliga / Dani Barbeito

Once candidaturas preaceptadas para obtener una franquicia

De todas las candidaturas recibidas, once han sido preaceptadas y han accedido a la siguiente fase, mientras que otras cuatro permanecen en lista de espera. Estos proyectos, procedentes tanto de clubes ya presentes en la Euroliga y la Eurocup como de nuevos inversores, deberán presentar ahora sus ofertas vinculantes. En conjunto, estas propuestas se acercan a los 700 millones de euros en derechos de franquicia y suponen una inversión prevista superior a los 3.200 millones durante los próximos cinco años.

La competición continuará ahora con el proceso de evaluación y 'due diligence' de los once candidatos. El objetivo es realizar un examen más profundo de cada proyecto antes de presentar las recomendaciones finales a los propietarios de la Euroliga a finales de septiembre de 2026. Será entonces cuando se tome la decisión definitiva sobre la transición al modelo de franquicias y se determine qué equipos formarán parte de la primera fase de expansión en el curso 2027-28.

Olympiacos ganó la Euroliga de la temporada 25/26 / Twitter: @Olympiacos_BC

El valor de la Euroliga, al alza

Este proceso debe impulsar también la valoración global del proyecto. Según las previsiones de JB Capital, el valor agregado de la Euroliga y sus clubes podría alcanzar los 4.300 millones de euros en 2027. Además, la dirección presentó una previsión de incremento interanual de los ingresos del 15%, una cifra superior a la que se comunicó durante la Asamblea General celebrada el pasado 7 de julio gracias a los últimos acuerdos comerciales alcanzados.

En el apartado institucional, la Junta también fue informada de los nuevos acuerdos con algunos de los principales colectivos del baloncesto europeo. La Euroliga ha firmado un acuerdo con la Euroleague Basketball Head Coaches Board (EHCB) para sentar las bases del primer Acuerdo Marco integral con los entrenadores, mientras que también espera renovar este fin de semana su convenio con la Unión de Árbitros de Euroleague Basketball (UEBO). Ambos se sumarán al ya existente con la Asociación de Jugadores de la Euroliga (ELPA).

Aelksander Sekulic se puso a los mandos del equipo / Barça Basket

La estrategia de crecimiento incluye igualmente el desarrollo tecnológico, la expansión de los activos de la organización en el baloncesto profesional y de formación, así como la modernización de los pabellones. En este último ámbito aparece ArenaCO, una nueva estructura destinada a facilitar financiación y conocimientos a los clubes y otros participantes para mejorar y desarrollar sus instalaciones. Todo ello forma parte de un Plan Estratégico de Negocio que busca elevar la valoración empresarial conjunta de la Euroliga hasta los 2.500 millones de euros en tres temporadas.

Las palabras de Chus Bueno

Chus Bueno, CEO de la Euroliga, destacó el fuerte momento que atraviesa la competición, tanto a nivel comercial como estratégico. El dirigente puso en valor la confianza de clubes e inversores en el nuevo modelo y aseguró que las ofertas vinculantes cercanas a los 700 millones de euros demuestran la fortaleza del proyecto. Sobre el siguiente paso, señaló: “Ahora continuaremos con un riguroso proceso de due diligence para garantizar que los proyectos seleccionados cumplan con los más altos estándares y fortalezcan la competición tanto desde el punto de vista competitivo como comercial.”