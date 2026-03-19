Entrevista | 'Chus' Bueno CEO de la Euroliga
“La Euroliga tiene un plan buenísimo, independiente de lo que la NBA quiera hacer en Europa”
El nuevo CEO de la Euroliga, Chus Bueno, infunde optimismo sobre el futuro de la competición con números en la mano aunque tiende puentes de entendimiento con la NBA si decide desembarcar en Europa
Se te presenta un reto muy grande en la Euroliga ahora mismo...
Sí, es un reto muy grande. Es complejo por cómo está el ecosistema y los retos que tiene, pero es muy bonito, yo lo veo como una oportunidad muy buena. Cuando contactaron conmigo, sabiendo todos los problemas que podían haber, me vi que tenía la posibilidad de arreglarlos y tenía la posibilidad de ayudar mucho a la Euroliga a seguir creciendo. Tengo 30 años de experiencia en el deporte profesional, pero he vivido 26, 27 en el baloncesto.
Lo vas a vivir con intensidad, seguro…
Volver a mi ADN, volver a disfrutar de lo que me gusta, pues casi es un trabajo de pasión, más que un trabajo puro y duro. Y me encantó, y nos metimos, y hemos pasado un mes y cuatro días súper eestresantes y la verdad es que lo estoy disfrutando muchísimo.
¿Qué Euroliga te has encontrado y hacia dónde va?
La Euroliga que todo el mundo conoce, que es un producto maravilloso, es una competición buenísima, que goza de una muy buena salud en ese sentido. Tienes los mejores equipos, las mejores ciudades de baloncesto, gente que llena las arenas, los estadios, los pabellones, por decirlo de alguna manera, y una competición que es muy competitiva, que hay mucha incertidumbre. El penúltimo puede ganar al segundo fácilmente. Entonces, es una competición que es muy sana y es muy buena. Sí, es verdad que tiene retos, que se puede monetizar más, pero no solo la competición de Euroliga, el baloncesto en Europa en general, no en una propiedad en particular. Se puede monetizar más, se puede ganar un poco más de dinero, hay algunos retos de cómo mejorar toda esta situación financiera de los clubes.
¿Cuál es el plan concreto?
Presentamos al ‘board’ un plan de tres años, sobre las tres pilares de las cuales nos queríamos mover, que se aprobaron por unanimidad muy rápidamente, era cómo generar más valor a nivel de club de propiedad, cómo generar mejores activos, que sean mejores activos, estas cosas que han salido de que queremos ser franquicias, cómo mejorar el negocio, el crecimiento orgánico, cómo generamos más dinero en las funciones de un negocio normal, hemos presentado un plan para hacerlo, y luego cómo manejar el ecosistema, porque está el patrimonio y el negocio, pero el ecosistema tiene impacto en estas dos. Tenemos un ecosistema que está un poco fraccionado, que además ahora hay muchas conversaciones si la NBA va a venir o no, y hay que ver cómo se puede optimizar ese ecosistema, cómo podemos maximizar cualquier oportunidad que exista en el ecosistema, para que tenga una buena influencia en el baloncesto en general y en la Euroliga en particular.
¿Crees que tu elección como nuevo CEO viene para crear puentes con la NBA?
Bueno, yo creo que algo ha influido, no diría que ha sido lo más decisivo, pero creo que sí, sí que ha influido, porque los equipos también querían un diálogo un poco más fluido, que no existía en ese momento, y ellos sabían que tengo una relación personal, profesional, pero también personal y de estima personal, tanto con Adam Silver, como con Mark Tatum que era personalidad de Europa, y hemos estado muchísimos años trabajando juntos, en muchas salas y en muchos despachos juntos, y hay una confianza en el diálogo, luego nos pelearemos y diremos, esto lo quiero, esto no lo quiero, pero sí que hay confianza en que nos podemos sentar con una buena voluntad para intentar hacer cosas.
Llegar a un acuerdo ya parece más difícil...
Otra cosa es que tenemos que hacer un buen acuerdo para todos, y que todo el mundo tiene sus intereses, y que hemos de pensar en mis clubes y en mi competición, ellos pensarán también en lo que es bueno para ellos, los compromisos que tengan con los propietarios, con los fondos de inversión que dan dinero... Bueno, habrá que hablar mucho, y seguramente alguna vez no estaremos de acuerdo, pero creo que la confianza existe para seguir trabajando hasta que lo encontremos.
Una Euroliga fuerte antes de negociar
¿La Euroliga debe ser más fuerte antes de empezar a negociar con la NBA?
Bueno, yo creo que la Euroliga es fuerte. Otra cosa es que se ponga más en valor. La Euroliga es una propiedad que está valorada en 1.300 millones de euros, y que a lo mejor no se conocía tanto, y los clubes, en este momento, convirtiéndose en franquicias, hemos contratado un banco de inversión que ha hecho muchas operaciones en el deporte, que nos va a poner un poco en valor cuánto valen los clubes, cuánto valen esas franquicias. Yo creo que es bueno, pero no para tener una posición más fuerte en una negociación, que también es posible, sino para que conozcas lo que eres, y conozcas tu valor. Tú sabes la valoración de los clubes, sabes la valoración del mercado, de ese potencial mercado, de ese potencial club, puedes poner precio a las cosas, y entonces la gente sí que conoce lo que valen las cosas. Este modelo en la parte patrimonial, creo que hemos ido muy rápido en hacer este cambio para recuperar ese valor o para ponernos en valor, y creo que es bueno para los clubes, independientemente de que la NBA venga o no, eso es algo que ellos tienen que hacer. Y luego teníamos un plan de digitalización, de 'direct-to-consumer', de hacer una expansión también en otros territorios que no existen ahora, donde creemos que haciendo esto, también el valor de los ingresos recurrentes, del orgánico, que se llama, en la competición va a aumentar mucho también. Si consigues valor patrimonial y consigues mejor valor orgánico de crecimiento orgánico, bueno, pues estás mucho mejor. Nosotros teníamos que hacer este plan, independientemente de lo que pase en el entorno, que ahora hablaré, porque es el plan que la liga necesita. Entonces, si la NBA, por lo que sea, está en un periodo ahora que está presentando su modelo al mercado, el mercado tiene que contestar. Decide que no quiere venir, porque el dinero no es el suficiente.
Plan independiente a la NBA
¿El plan de la Euroliga es independiente a lo que decida la NBA?
Nosotros tenemos un plan buenísimo, tenemos una idea clara de lo que queremos ser y a dónde vamos. Si la NBA, después de este periodo, pues levanta el capital que desea, tiene el apoyo de la Junta de Gobierno para que venga a Europa. Creo que el baloncesto europeo, el ecosistema del baloncesto europeo nunca ha tenido tanto dinero. Por lo tanto, es una buena noticia. La segunda buena noticia es cómo maximizamos esa posibilidad, para que el dinero no se pierda, no se gaste mal, la gente va a hacer mucho esfuerzo, nos va a apoyar mucho el baloncesto en general, la NBA en particular. Entonces, tendríamos que buscar la manera de cómo maximizar esta oportunidad. Y creo que la Euroliga tiene que tener un conocimiento claro de lo que es y lo que quiere ser, o cómo quiere hacer esta operación, cómo quiere entablar esta relación, y maximizar esa oportunidad desde el punto de vista de la Euroliga. Y esto es lo que, si pasa, tenemos que mirar, y si no pasa, tenemos nuestro plan, y yo, como CEO, tenía que presentar un plan con las dos posibilidades.
¿Y cuál ves más factible ahora mismo?
Bueno, yo quiero ser respetuoso, yo sé que la NBA ha presentado un producto que apetece, que parece interesante, que por lo que van contando ellos, el mercado está respondiendo bien, pero quiero esperar al resultado final, porque así quedamos con ellos, yo hablé con ellos, dijimos, mira, cuando acabe este periodo y sepamos lo que somos, lo que queremos hacer, ya nos sentamos y vemos. Entonces, tranquilamente, estamos esperando, haciendo nuestro plan, no vamos a estar parados, porque no podemos estar parados, mi obligación es no estar parado, pero, bueno, si esto aparece, pues lo miraremos.
El éxito es ya que hay varios equipos que quieren entrar...
Seis o siete equipos ya han mostrado interés en ser una franquicia, conociendo más o menos los precios pero también alguna ciudad que tampoco tiene equipo, también está interesada. Entonces, sí que es verdad que, en esta transición, si hay muchos clubes o equipos que quieren estar y el número crece porque tiene sentido, no se va a hacer solamente porque sí, hay que mirar caso a caso y poner un poco claramente el proceso y los pasos que quieres hacer antes de tomar esa decisión. Pero si todo va bien y podemos ampliar, pues bueno, ¿por qué no?
¿Y en qué proceso estáis en ese aspecto?
Pues ahora mismo el equipo legal y financiero está elaborando todo lo que es una trama legal, dónde va a sentar, cuál es la entidad, etc. Sí que es verdad que puede ser que, a lo mejor en dos meses ya podamos empezar a entablar negociaciones para que estén listos para la temporada que viene. En cualquier caso, el objetivo es que, a final de la temporada que viene, sean franquicias, sea algún club listo a nivel deportivo, económico, ciudadano, esté listo para convertirse en franquicia, ¿por qué no? Se puede añadir alguno, no tiene que ser todos el primer año, se puede hacer de una forma escalonada, no nos tenemos que meter tanta presión. Si hay alguno más que se puede meter, lo metemos, seguimos creciendo, es una inyección también de cash para los clubes que han estado 20 años invirtiendo en crear esta marca, porque el dinero que recibirán de las franquicias van a ser para ellos, y a seguir creciendo. Mientras tanto, creamos toda la plataforma digital, seguimos con la expansión, más mercados, más gente, más fans, y hacemos un poco la tarta más grande, que es lo que queremos hacer.
A la espera del modelo del próximo año
El aficionado querrá saber si van a haber más equipos el próximo año…
El plan que presentamos es un plan de tres años, pero para la temporada que viene todavía no hay ninguna decisión en pasar a más equipos, o a dos conferencias, o lo que hayan ido diciendo por ahí. Sí que es verdad que estamos estudiando internamente la valoración de haber hecho la ampliación a 20 equipos, con el ‘Robin Round’, todos contra todos, o alternativas en la sistema de competición, donde pueden ser dos conferencias. No vemos dos conferencias con diez, si vamos al modelo de conferencias, tendrían que ser más equipos, y estamos viendo el impacto que tendría a nivel de liga, y a nivel de equipos, cuál es el impacto en tu taquilla. Entonces, con esta valoración nos reuniremos, y también con el sector, y ver qué equipos pueden seguir, qué equipos no pueden seguir, si tiene sentido tener 22 equipos buenos, tenemos 22 equipos buenos, le daremos todo en esa coctelera mágica, y tomaremos alguna decisión.
¿Tendremos más partidos?
En el sistema de conferencias, si son 22 equipos, serían 11 por conferencia, donde jugarías dos partidos fuera y en casa de tu conferencia, y un partido fuera o casa con el otro. Pasarías de 38 a 28 partidos, te permitiría aligerar bastante la competición. Sí que tiene un impacto en las taquillas, porque tienen menos partidos los clubes, tiene un impacto en las teles, porque tienes un mínimo de partidos que vas a dar, y reduciría el partido, y esto es lo que se está revisando. A nivel de carga, entendemos que podemos, como este año no hay Eurobasket, se podría empezar un poquito antes, con lo cual aligeraría un poquito esa carga de partidos, pero la realidad es, por eso digo que los datos son importantes, porque la realidad es que cuando muchos hemos pensado, me incluyo, que con esta carga habrían más lesionados, pero luego cuando hablas con los servicios médicos, después las altas y las bajas, ves que la diferencia es un 1%, casi insignificante, no es un dato relevante.
¿Qué relación vas a tener con FIBA?
Lo ideal sería encontrar una solución para todo, porque si te dejas a alguien fuera, esa fricción, ese ecosistema no queda completo. Se debe intentar arreglarlo donde todos podamos. Si nosotros seguimos con 20, veo muy difícil cambiar muchas cosas, pero si en estos dos o tres años podemos hacer una transición a más equipos, podemos hacer una transición a conferencias, sí que creo que, a lo mejor, si tenemos 24 equipos y tenemos 18 franquicias, por darte un ejemplo, hay espacio para que suban de la Eurocup y hay espacio para meterlos a través de las competiciones nacionales. Pues creo que debe estar encima de la mesa plantearlo, y creo que es bueno plantearlo. Debemos estar abiertos a buscar otros modelos, sé que una de las peticiones es que pueda haber acceso para las ligas nacionales, y yo me estaría encantado de revisarlo.
Conseguir un ecosistema que todos estemos bien, se basa en la generosidad, todo el mundo debe ser generoso con el otro, y en esa coctelera que nos tenemos que sentar en algún momento todos, pues vamos a intentar buscar soluciones.
A FIBA también le haría mucha ilusión...
Sí, por eso, pero bueno, yo creo que ese es el ejercicio, para conseguir un ecosistema que todos estemos bien, se basa en la generosidad, todo el mundo debe ser generoso con el otro, y en esa coctelera que nos tenemos que sentar en algún momento todos, pues vamos a intentar buscar soluciones.
¿Madrid y Fenerbahçe se resisten, no?
Bueno, yo soy optimista, yo creo que acabarán estando los dos.
El Barcelona no tiene pabellón. ¿Habrá dinero de la Euroliga para ayudarle?
Aparte del plan que te decía del valor patrimonial, del negocio y el manejar el ecosistema, también hablamos con los clubes de intentar crear un vehículo de inversión, donde pudiéramos meter hasta mil millones de euros, donde esos mil millones de euros, luego el fondo se sentaría con nosotros, podemos ayudar a ser un facilitador de la estructura, para que se puedan financiar los estadios. Si además estos clubes, porque hemos vendido a un inversor parte de la liga, porque han entrado dinero de las franquicias, tienen una cantidad importante de ‘cash’, pues a lo mejor es como... tú puedes utilizar esa cantidad como la entrada. Tener un fondo que pueda habilitar una cantidad de 1.000 millones, 1.200 millones, es una buena noticia, es muy bonito ver que el mercado ya ha reaccionado y tenemos bastantes fondos interesados en poner esa cantidad, incluso fondos que también tienen un operador, como el cual te ayudaría no solamente a invertir, sino a maximizar tus ingresos, porque saben operar los estadios.
¿Entenderías que al final hubieran dos ligas diferentes?
Como posibilidad existe pero quiero pensar que es poco probable, que conseguimos trabajar juntos y llegar a una transición. No sé el modelo pero hay muchas fórmulas de trabajo juntos, yo creo que hay que esperar a ver lo que ellos quieren hacer y luego, según el resultado, vemos modelos. Hay que esperar un poco, pero yo creo que es una mala noticia, si dividimos, el aficionado no va a estar feliz, los medios tampoco van a estar felices, los medios de comunicación tampoco, porque no quieres estar en una competición donde solo haya cuatro equipos buenos. Diluye valor, la palabra es diluir, la fragmentación y fragmentar más, irá diluyendo valor, creo que es la dirección opuesta donde tiene que ir el baloncesto.
¿Aportas muy buenas buenas intenciones, pero habrá que ponerlas en práctica, no?
No son intenciones, son planes muy concretos. Debemos estar preparados y ya veremos cómo impacta, pero si no, nosotros tenemos un plan, y ese plan sí que está pasando ya. En eso tengo muchísima confianza, todo está yendo bien. Me está llamando todo el mundo, gente, hay muchos fondos que les gusta esta estructura, hay otros que les gusta más la estructura de equipo, pero hay muchos que les gusta esto, y esto sí que está pasando. Entonces, vamos dando pasos en la dirección, llevo un mes y cuatro días, no puedo correr más, pero el mercado me está diciendo, si tú estás listo, estamos listos. Entonces, pues sí, soy optimista.
¿Le estás devolviendo el orgullo a la Euroliga con estos proyectos?
Ponerlo en valor y creerlo, es una competición maravillosa, toda la gente que le gusta el baloncesto está encantada, y los partidos están llenos, los partidos son buenos, y creo que hacía falta ponerlo un poco más en valor.
¿Los conflictos bélicos pueden alterar algunas decisiones?
Muchas veces tienes proyectos, pero las operaciones en el día a día son piedras en el camino, y es parte de la gestión, un gestor lo que hace es solucionarlas. Desafortunadamente, la guerra es una mala noticia, porque hay vidas, y tenemos que proteger las vidas de las personas, que es lo más básico, lo más importante, lo demás es baloncesto. Los equipos han tenido que salir. Es un problema, y muy bonita la relación de muchos clubes que han ofrecido su campo enseguida para que jueguen ahí, y eso me ha gustado oírlo.
- Barcelona - Newcastle: resumen, resultado, goles y estadísticas del partido de la Champions League
- Dardo de Guardiola tras la eliminación del Manchester City: 'Felicidades al Real Madrid y felicidades a todos vosotros
- Dro ya crea problemas en el PSG: revuelta en el fútbol base parisino
- Willy Hernangómez 'renuncia' a seguir en el Barça
- Así queda el cuadro de la Champions League en cuartos: cruces, rivales de Barcelona, Real Madrid y Atlético y fechas
- Polémica y reacciones del Barcelona - Newcastle de vuelta de octavos de la Champions League
- Los motivos del deseado fichaje de Bastoni por el Barça: solidez, personalidad y encaje en el sistema de Flick
- Lesión Joan Garcia: qué tiene y cuántos partidos puede perderse con el Barça