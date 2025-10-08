Todas las claves de la Euroliga Femenina 2025-26: formato, fechas, favoritos y grupos

La Euroliga Femenina arranca este miércoles 8 de octubre con la presencia de tres equipos españoles: el Spar Girona, el Valencia Basket y el Casademont Zaragoza. Además, la competición continental cuenta con algunas novedades significativas introducidas en la presente edición y que afectan a diferentes fases del torneo.

¿Cómo quedan los grupos de la Euroliga Femenina?

Grupo A

El USK Praga, vigente campeón, lidera el grupo A como máximo favorito. También está el Tango Bourges francés, que aunque ha tenido que acceder vía previa eliminando al Kibirkstis Vilnius lituano cuenta con jugadoras determinantes como la pívot Kariata Diaby, En este grupo esteá también el SPAR Girona. El VBW Gdynia polaco completa el cuarteto.

Grupo B

En el grupo B el Galatasaray aspira a subirse al carro de aspirantes con sus compatriotas del Fenerbahce y el Mersin gracias a un proyecto ambicioso que ha sumado a la escolta francesa Marine Johannes y a la base eslovena Taja Oblak, vigente campeona de Europa. Su principal oposición por el primer puesto será el Beretta Familia Schio italiano de María Conde. También con opciones de llegar lejos está el peligroso Sopron Basket húngaro mientras que el Flammes Carolo Basket francés se presenta como el más débil de todos.

Grupo C

El Valencia Basket está encuadrado en el Grupo C junto al equipo húngaro del DVTK Miskolc que lograba la clasificación tras superar la eliminatoria previa ante el AZS Lublin polaco por 77-59. También están en el grupo el Fenerbahce turco y Olympiacos griego. El Fenerbahce parte como uno de los grandes favoritos. Tras la pasada campaña en la que sólo pudo ser tercero tras superar en la 'final de consolación' al Valencia Basket (cuarto), las turcas, aspiran de nuevo a lo máximo. Dirigidas por el seleccionador nacional femenino, Miguel Méndez, el Fenerbahce, será el principal hueso para las taronja en la Fase de Grupos.

Grupo D

Por último el grupo D apunta a estar dominado por el Mersin turco, finalista del año pasado tras eliminar al Valencia Basket en semifinales. El Casademont Zaragoza, encabezado por la base Mariona Ortiz, llega después de pasar una previa con remontada antológica ante Zabiny Brno y de ganar la Supercopa de España. El Umana Reyer Venezia cuenta también con armas peligrosas. Y el Basket Landes siempre es peligroso jugando en casa.

¿Cuál es el formato de la Euroliga Femenina?

Los grupos están compuestos por cuatro equipos y los tres primeros de cada uno de ellos al final de la primera fase pasarán a la siguiente ronda, mientras que el cuarto 'caerá' a la Eurocopa. La fase de Grupos se celebrará en dos rondas del 8 de octubre al 4 de febrero. La primera fase abarcará desde el 8 de octubre al 26 de noviembre. En la segunda fase (del 10 de diciembre al 4 de febrero), en la que los equipos arrastran los resultados de la primera, habrá dos grupos de seis y se medirán a los rivales a los que no se hayan enfrentado en la primera. Teniendo en cuenta la primera ronda, los tres primeros del grupo A y los tres primeros del grupo B forman el grupo E, mientras que los tres primeros del C y D se encuadrarán en el F.

En los grupos E y F, cada equipo se enfrentará a ida y vuelta a los clubes contra los que no haya jugado en la primera ronda. Es decir, los clasificados del A contra los del B y los clasificados del C contra los del D.

Al finalizar esta ronda los dos últimos del grupo E y del grupo F quedarán eliminados. Los dos primeros de cada grupo pasarán directamente a las semifinales del play-in, mientras que el tercero y el cuarto de cada grupo, a los cuartos de final del play-in.

¿Cómo funciona el Play-In?

Toda esta fase tendrá la novedad de que será a tres partidos los días 18, 25 y 3 de marzo, con ventaja de campo para el equipo mejor clasificado. Primero se disputarán las semifinales, en las que se medirán el 1º del Grupo E vs 2º del Grupo F y 2º del Grupo E vs 1º del Grupo F. Estos cuatro equipos tienen su plaza asegurada en la Final Six. El ganador de cada cruce irá directo a la semifinal de la Final Six y el perdedor pasará por cuartos de final.

A continuación, se disputarán los cuartos del play-in, donde se enfrentarán el 3º del grupo E contra el 4º del grupo F y el 4º del Grupo E contra 3º del Grupo F. Los ganadores de estos cuartos de play-in conseguirán una plaza en los cuartos de la Final Six. Los perdedores serán eliminados.

¿Cómo funciona la Final Six?

Esta última ronda mantendrá su formato de partido único. Primero se disputarán los cuartos de final en los que se medirán los perdedores de las semifinales del play-in contra los ganadores de los cuartos de final del play-in. Una vez se haya disputado esta eliminatoria, los ganadores de cada duelo se enfrentarán a los dos ganadores de las semifinales del play-in, para disputar la semifinal de esta Final Six. El ganador de cada encuentro se clasificará para la final de la EuroLeague Women y el vencedor se proclamará campeón de la competición. La Final Six se disputará en Zaragoza del 14 al 19 de abril.