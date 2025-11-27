La Euroliga y la Eurocup ya tienen fecha para volver a Israel

Ya es oficial. La Euroliga emitió un comunicado durante la tarde del jueves anunciando la decisión de activar el plan de regreso y reanudar la competición en Israel a partir de la décima jornada de la EuroCup y la decimoquinta jornada de la Euroliga. El primer partido en Israel será el 9 de diciembre, cuando el Hapoel de Jerusalén reciba al Hamburgo. La máxima competición continental volverá a tierras israelíes dos días más tarde, el 11, para albergar el Maccabi Tel Aviv - ASVEL Villeurbanne. En el caso del Hapoel, los de Itoudis regresarán a su feudo el 16 de diciembre para recibir al Estrella Roja.

Maccabi y Hapoel Tel Aviv ya se han enfrentado durante la presente Euroliga / Maccabi Tel Aviv

En su comunicado, la Euroliga ha detallado que seguirá de cerca la evolución de los acontecimientos y mantendrá una comunicación constante con las autoridades locales e internacionales, los equipos visitantes y todas las organizaciones pertinentes para garantizar la seguridad y el bienestar de todos los participantes.

La nota añade que "En este sentido, el plan de regreso presentado por la dirección de la Euroliga se compromete a cooperar plenamente y a cumplir las recomendaciones o restricciones del gobierno nacional en relación con los viajes de sus equipos nacionales a Israel".

Esta decisión pondrá punto y final a los pabellones alternativos para los equipos israelíes que disputan competición europea, y la Euroliga volverá al país de Oriente Medio tras jugar su último encuentro en octubre de 2023.