La Euroliga y la Eurocup ya tienen fecha para volver a Israel

La máxima competición continental volverá a territorio israelí más de dos años después

La Mano de Elías es uno de los pabellones con más ambiente de la Euroliga

Joan Ferrer Villalobos

Joan Ferrer Villalobos

Ya es oficial. La Euroliga emitió un comunicado durante la tarde del jueves anunciando la decisión de activar el plan de regreso y reanudar la competición en Israel a partir de la décima jornada de la EuroCup y la decimoquinta jornada de la Euroliga. El primer partido en Israel será el 9 de diciembre, cuando el Hapoel de Jerusalén reciba al Hamburgo. La máxima competición continental volverá a tierras israelíes dos días más tarde, el 11, para albergar el Maccabi Tel Aviv - ASVEL Villeurbanne. En el caso del Hapoel, los de Itoudis regresarán a su feudo el 16 de diciembre para recibir al Estrella Roja.

Maccabi y Hapoel Tel Aviv ya se han enfrentado durante la presente Euroliga

En su comunicado, la Euroliga ha detallado que seguirá de cerca la evolución de los acontecimientos y mantendrá una comunicación constante con las autoridades locales e internacionales, los equipos visitantes y todas las organizaciones pertinentes para garantizar la seguridad y el bienestar de todos los participantes.

La nota añade que "En este sentido, el plan de regreso presentado por la dirección de la Euroliga se compromete a cooperar plenamente y a cumplir las recomendaciones o restricciones del gobierno nacional en relación con los viajes de sus equipos nacionales a Israel".

Esta decisión pondrá punto y final a los pabellones alternativos para los equipos israelíes que disputan competición europea, y la Euroliga volverá al país de Oriente Medio tras jugar su último encuentro en octubre de 2023.

