La Euroliga sigue creciendo lejos de las pistas. La máxima competición continental cerró la temporada 2025-26 con cifras récord en todo su ecosistema digital, consolidando una estrategia basada en el contenido audiovisual, las plataformas digitales y una mayor conexión con los aficionados. El siguiente paso llegará este mismo curso con el lanzamiento de Euroleague Basketball+, una nueva plataforma que aspira a convertirse en el gran punto de encuentro del baloncesto europeo.

Los datos publicados por Euroleague Basketball reflejan un crecimiento sin precedentes en prácticamente todos sus indicadores. La competición alcanzó los 2.270 millones de visualizaciones de vídeo en redes sociales durante la última temporada, un 49% más que en el ejercicio anterior. Además, las publicaciones generaron 4.510 millones de impresiones, un incremento del 51%, mientras que las interacciones superaron los 118,5 millones, un 5% más que un año antes.

La organización considera que estos resultados son fruto de la apuesta realizada en los últimos años por una estrategia centrada en el vídeo y en la creación de contenidos adaptados a cada plataforma. Una evolución que ha permitido a la Euroliga situarse entre las propiedades deportivas con mayor crecimiento digital en Europa y ampliar notablemente su alcance internacional.

La Euroliga dispara su impacto digital y prepara una revolución con el lanzamiento de Euroleague Basketball+ / Euroleague

También batió todos sus registros EuroLeague.TV, que cerró la campaña con la mayor cifra de suscriptores activos de su historia, un 23% por encima de la temporada 2024-25. La plataforma ha ampliado su oferta con retransmisiones en idiomas locales, nuevos contenidos en directo gracias a la incorporación de partidos de la liga italiana (LBA) y la emisión exclusiva de eventos como el Torneo Pavlos Giannakopoulos, celebrado por primera vez en Australia.

La web oficial de la competición también experimentó un importante salto. Durante la temporada registró 12,3 millones de usuarios activos, un 47% más que en la campaña 2023-24, mientras que los aficionados generaron 377,4 millones de páginas vistas, impulsados por las mejoras implementadas en la navegación, la personalización y el acceso a los contenidos.

Con estos números sobre la mesa, Euroleague Basketball considera que su apuesta por la innovación digital está dando resultados y que el objetivo pasa ahora por integrar toda la experiencia del aficionado en una única plataforma. Esa será la misión de Euroleague Basketball+, cuyo estreno está previsto para la temporada 2026-27.

La Euroliga dispara su impacto digital y prepara una revolución con el lanzamiento de Euroleague Basketball+ / Euroleague

La nueva plataforma reunirá en un mismo entorno las competiciones, los contenidos audiovisuales, la tecnología y las diferentes experiencias para los seguidores, con la intención de convertirse en el hogar digital del baloncesto europeo. La organización busca así aumentar la interacción con los aficionados, ofrecer una experiencia más personalizada y generar nuevas oportunidades tanto para los clubes como para sus socios comerciales.

Aunque su lanzamiento se producirá este curso, la Euroliga ya sitúa a Euroleague Basketball+ como la piedra angular de su estrategia de cara a la temporada 2027-28. Un proyecto con el que pretende reforzar su crecimiento global y seguir estrechando el vínculo entre la competición, los clubes, los jugadores y millones de aficionados repartidos por todo el mundo.