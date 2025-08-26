¿Cuántos Eurobasket ha ganado España? Estos son todos los títulos

Pese a la multitud de bajas, España se presenta al Eurobasket como defensora del título. Y cabe recordarlo porque la preocupante situación de la selección española no debe hacer olvidar los éxitos cosechados en las últimas décadas. Entre otros títulos, España ha ganado 4 Eurobasket y ha quedado subcampeón en dos ocasiones (2003 y 2007) en el siglo XXI, siendo el país más exitoso.

El primer Eurobasket (2009)

El primero fue, precisamente, en una de las cuatro sedes de la presente edición de 2025: Katowice (Polonia). España completó un Eurobasket prácticamente inmaculado, perdiendo solo tres partidos. Encuadrado en el grupo C con los propios serbios, Eslovenia y Gran Bretaña, terminó la primera fase de grupos en tercera posición con 2 victorias y 1 derrota. En la segunda, con un balance final de 3 victorias y 2 derrotas, ocupó la última posición de acceso a las eliminatorias, en cuarto puesto. En las eliminatorias finales estuvo nintratable ganando todos los partidos con claridad: Francia, en cuartos de final (66-86); Grecia, en semifinales (82-64); y Serbia, en la final (85-63).

El primer Eurobasket de España fue en 2009 / SPORT

El MVP del torneo fue Pau Gasol y también formó parte del quinteto ideal con su compañero Rudy Fernández, además de Erazem Lorbek, Milos Teodosic y Vassilis Spanoulis. Aquella selección, comandada por Sergio Scariolo, la conformaron Pau Gasol, Rudy FernándezJuan Carlos NavarroRaül LópezCarlos CabezasRicky RubioSergio LlullÁlex MumbrúJorge GarbajosaMarc GasolVíctor Claver y Felipe Reyes.

El Eurobasket de Navarro (2011)

El siguiente Eurobasket, el de 2011, fue incluso aún mejor que el anterior. El récord final fue de 10 victorias y 1 derrota, cosechada ante Turquía en el último partido de la primera fase (57-65). España ganó los cuatro partidos restantes y la racha continuó en la segunda, donde ganó con claridad a Alemania, Serbia y Francia. En cuartos de final, se cruzó con Eslovenia y ganó (86-64); repitió en semifinales contra Macedonia del Norte (92-80); y en la final venció a Francia por segunda vez en el torneo (98-85).

El segundo Eurobasket, el de 2011 / SPORT

El MVP del torneo volvió a ser español y en este caso fue Juan Carlos Navarro; su primer MVP, a los 31 años, tras promediar 11.4 puntos y 1.4 asistencias por partido. Evidentemente, formó parte del quinteto ideal junto a Bo McCalebb, Tony Parker, Andrei Kirilenko y Pau Gasol. También fue el segundo Eurobasket de Scariolo, quien formó un gran equipo con Pau Gasol, Rudy FernándezRicky RubioJuan Carlos NavarroJosé Manuel CalderónFelipe ReyesVíctor ClaverFernando San EmeterioSergio LlullMarc GasolSerge Ibaka y Víctor Sada.

Eurobasket 2015: la noche histórica de Pau en Lille

El Eurobasket de 2015 dejó una de las mejores actuaciones de la historia el baloncesto y un partidazo para la historia. La semifinal ante Francia en Lille, con dos prórrogas y con todo el público en contra, dejó una actuación de Pau Gasol para la historia: 40 puntos y 11 rebotes para 43 de valoración en 36 minutos. Parece que fue ayer. En la primera edición del actual formato de la competición, España superó la primera fase con luces y sombras (balance de 3-2), pero en la fase final estuvo intratable. Solvente victoria en cuartos contra Polonia (80-66), sufrimiento en cuartos contra Grecia (73-71), partido histórico para vencer a la anfitriona Francia en 'semis' (80-75) y 'paseo' en la final contra Lituania (80-63).

Eurobasket 2015 / SPORT

Pau Gasol fue elegido MVP por segunda vez, gracias a sus 25,6 puntos, 8,8 rebotes y 2,9 asistencias. En el quinteto ideal le acompañaron Sergio Rodríguez, Nando de Colo, Jonas Maciulis y Jonas Valanciunas. En el regreso de Scariolo al banquillo nacional, el italiano convocó a Pau Gasol, Rudy FernándezSergio RodríguezWilly HernangómezPau RibasFelipe ReyesVíctor ClaverFernando San EmeterioSergio LlullPablo AguilarNikola Mirotić y Guillem Vives.

La machada de 2022

España se presentó al Eurobasket de 2022 con un equipo muy inferior respecto a ediciones anteriores. Tras una primera fase que empezó con bastantes dudas pero que terminó con 4 triunfos y 1 derrota y en primera posición, España llegó a la fase final sin ser favorito en casi ninguna ronda, a excepción de cuartos de final. En octavos dio un golpe encima de la mesa, eliminando a Lituania en la prórroga (102-94). En cuartos dominó a Finlandia (100-90) y en 'semis' eliminó a la anfitriona Alemania (91-96). Finalmente, en la final, contra todo pronóstico, superó con mucha solvencia a Francia con unos estelares hermanos Hernangómez y Lorenzo Brown (88-76).

El último Eurobasket de España fue en 2022 / FIBA

El MVP del Eurobasket fue Willy Hernangómez, quien promedió 17.2 puntos y 6.9 rebotes a lo largo del torneo. Formó parte del quinteto ideal con su compatriota Lorenzo Brown, Dennis Schröder, Giannis Antetokounmpo y Rudy Gobert. Sergio Scariolo lideró una selección, a priori, más discreta conformada por Darío Brizuela, Lorenzo Brown, Alberto Díaz, Jaime Fernández, Rudy Fernández, Usman Garuba, Juancho Hernangómez, Willy Hernangómez, Xabier López-Arostegui, Joel Parra, Jaime Pradilla y Sebas Saiz.