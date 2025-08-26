El Eurobasket alza el telón con la Serbia de Pesic y Jokic como gran favorita

La espera ha terminado. A partir de las 12:30h, arranca un nuevo Eurobasket en el que las 24 selecciones participantes sueñan con alcanzar la gloria continental. El Gran Bretaña - Lituania que se disputará en Tampere alza el telón en una competición que vuelve a ser multisede, y que se disputará en Finlandia, Chipre, Polonia y Letonia, siendo Riga el escenario para las eliminatorias por el título.

El Eurobasket 2025 contará con algunas de las grandes estrellas del baloncesto / SPORT

Un trofeo que defiende España tras su brillante victoria en 2022 ante Francia, a la que derrotó en Berlín por 88-76, en un Europeo que encumbró a Willy Hernangómez, 'MVP' de aquella edición gracias a sus 17,2 puntos y 6,9 rebotes por choque. Ahora, en pleno relevo generacional, el escenario no es tan favorable para 'La Familia', pero el grupo de Sergio Scariolo volverá a ser competitivo, en el último torneo del italiano al frente del equipo antes de regresar al Real Madrid.

El seleccionador Sergio Scariolo celebra el Eurobasket 2022. / ALBERTO NEVADO / FEB

Serbia, la gran favorita

La FIBA está de enhorabuena, ya que el Eurobasket ha vuelto a congregar a algunas de las estrellas mundiales de este deporte. En muchas ocasiones, las previsiones las carga el diablo, pero viendo equipo por equipo y jugador por jugador, Serbia llega a la cita como la gran favorita para hacerse con el título. Competían todavía como Yugoslavia cuando ganaron el Europeo en 2001, y desde entonces se han quedado con la miel en los labios en un par de ocasiones: en 2009, cuando cayeron a manos de España, y en 2017, cuando la Eslovenia de Goran Dragic y Luka Doncic logró el oro.

Con Svetislav Pesic al mando, a Serbia le ha sabido a poco la plata mundial lograda hace un par de años en Manila y el bronce olímpico del pasado verano en París. Buscan terminar el torneo en el cajón más alto del podio, y para ello, Nikola Jokic, Bogdan Bogdanovic, Vasilije Micic o Marko Guduric, se han vuelto a juntar para luchar por el título.

Pesic vuelve a dirigir un año más a Serbia desde el banquillo / FIBA

Las otras alternativas

No son las únicas favoritas a hacerse con el título. De entrada, la campeona del mundo, Alemania, y que derrotó a los serbios en 2023, vuelven a contar con un roster en el que destacan Dennis Schröder y Franz Wagner, dos de los mejores jugadores del torneo. Un bloque consagrado con un núcleo sólido liderado por Álex Mumbrú desde el banquillo, tras la marcha de Gordon Herbert al Bayern Múnich.

Han sufrido hasta última hora, pero finalmente Grecia podrá contar con un Giannis Antetokounmpo que también ha reclutado a sus hermanos Thanasis y Kostas para tratar de alzar un título que lograron por última vez hace 20 años. Los helenos lo lograron con Vassilis Spanoulis en pista, y ahora, 'Kill Bill' lo intentará desde el banquillo. Tampoco hay que perder de vista a una Francia que no lleva el mismo arsenal con el que le plantó cara a Estados Unidos en los últimos Juegos, pero que cuenta con jugadores como Guerschon Yabusele, Zaccharie Risacher o Theo Maledon, ya sin Vincent Collet como técnico, y con la apuesta de Frédéric Fauthoux.

Doncic apunta a ser uno de los grandes líderes del torneo / FIBA

Doncic, líder de Eslovenia

El de Luka Doncic es otro de los grandes nombres de este Eurobasket. La estrella de los Lakers vuelve a liderar a Eslovenia, aunque da la sensación que quizás puede estar muy solo en un equipo en el que faltan jugadores como Vlatko Cancar o el nacionalizado Josh Nebo, si bien es cierto que el exjugador del Real Madrid apunta a ser uno de los mejores anotadores del campeonato.

Santi Aldama es la gran estrella de España / FIBA

En cuanto a España, el equipo afronta este Eurobasket en plena transición, y con más bajas de las previstas a causa de las lesiones. Scariolo no ha podido contar con Lorenzo Brown, que tan buen rendimiento dio en 2022. Santi Aldama está llamado a ser uno de los grandes líderes de una selección con acento valenciano (cinco jugadores taronja), y que contará con representación azulgrana: Joel Parra, Darío Brizuela, y el 'MVP' Willy Hernangómez.