Eurobasket: Alemania y Alberto Miranda pierden a Álex Mumbrú tras ser hospitalizado

Alemania es una de las selecciones que pone en marcha este miércoles el Eurobasket. Allí se estrenará Alberto Miranda, técnico ayudante en el Unicaja y desde este verano también en la selección germana. Sin embargo, lo hará en una situación muy complicada después de que Álex Mumbrú haya sido hospitalizado por una infección aguda a unas pocas horas de comenzar el gran torneo.

Sin fecha de vuelta

"La selección masculina alemana no contará con su seleccionador, Álex Mumbrú, para el partido inaugural del Eurobasket (miércoles, 27 de agosto de 2025, Alemania vs. Montenegro, 15:30). El seleccionador sufre una infección aguda y fue trasladado ayer al hospital de Tampere (Finlandia) por precaución. Está recibiendo tratamiento hospitalario y se encuentra notablemente mejor", anunció la federación germana este martes.

Como mínimo, el catalán se va a perder el gran estreno ante Montenegro, pero su regreso no tiene fecha, quedando en el aire toda la fase de grupos. Hay que recordar que Alemania además juega el día 29 contra la Suecia del cajista Melwin Pantzar -cedido este curso en el Surne Bilbao Basket-, el día 30 contra Lituania, el 1 de septiembre frente a Gran Bretaña y la última jornada de esta primera fase tendrá lugar el día 3 ante Finlandia.

Alberto Miranda

Alan Ibrahimagic ejercerá mientras tanto como entrenador nacional a la espera de que Álex Mumbrú se encuentre en perfecto estado para regresar al banquillo. Así que también le toca a Alberto Miranda dar un paso adelante en el que va a ser su primer gran torneo en una selección, ahora aportando toda la experiencia adquirida al lado de Ibon Navarro. Por si fuera poco, a los mandos de la campeona del mundo.

Pese a todo, cuentan con un róster repleto de estrellas de la NBA y la Euroliga -sin David Kramer por lesión- con la que estar, como mínimo, entre los tres mejores. Habrá que ver cómo es el final de camino y, especialmente, cómo entra Alemania en el torneo a la espera de que Álex Mumbrú supere esa infección que le mantiene hospitalizado.