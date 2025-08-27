Eurobasket: Alberto Miranda gana y Balcerowski espera su debut

Alberto Miranda puso en marcha este miércoles el Eurobasket en clave Unicaja. El equipo cajista recuperó por el camino a Alberto Díaz y Xavier Castañeda por distintas lesiones, pero son varios representantes los que le quedan en competición. Fran Vázquez (España) y Olek Balcerowski (Polonia) debutan este jueves, mientras que el técnico ayudante de Ibon Navarro, ahora también en Alemania, ya ha comenzado su camino continental con un triunfo.

Alberto Miranda

El técnico salmantino lo hizo con una victoria arrolladora por 76-106 contra Montenegro. El que no pudo estar en la jornada inaugural fue Álex Mumbrú, hospitalizado el lunes por una infección aguda. Por el momento, guarda reposo y se desconoce su fecha de vuelta. Mientras tanto, Alan Ibrahimagic ha cogido los mandos de la selección bajo la atenta mirada del cajista.

La selección germana vivió dos partidos. En el primero protagonizó un más que apretado 43-46 y el segundo tuvo un 33-60. En cuanto Alemania defendió mejor a Vucevic y Andreas Obst sacó a relucir su excelso tiro de 3, poco pudieron hacer los balcánicos. Franz Wagner y Dennis Schroder, con 22 y 21 puntos respectivamente, fueron los líderes. Alberto Miranda volverá a escena el viernes contra la Suecia del cajista Melwin Pantzar, cedido este curso en el Bilbao Basket.

Olek Balcerowski

Olek Balcerowski es el único jugador de la plantilla del Unicaja que comparecerá en este Eurobasket. Debutará con Polonia este jueves y lo hará con uno de los platos fuertes del grupo: la Eslovenia de Luka Doncic. El día 30 se enfrentará a Israel y el 31 a Islandia para dar paso a la traca final con la Francia del malagueño Zaccharie Risacher y Bélgica el 2 y el 4 de septiembre, respectivamente.

La selección polaca jugará todos sus encuentros a las 20.30 horas, el último tramo horario, ya que comparece en esta fase de grupos como anfitrión. La buena noticia para la afición es que lo hará con un Balcerowski pletórico. Ha completado una preparación notablemente buena y, pese a no contar con Jeremy Sochan tras su lesión, Polonia aparece como candidata a dar el susto en la fase final. Ya lo hizo en 2022 con aquella cuarta plaza.

España

La selección nacional, en el adiós a Sergio Scariolo, inicia este jueves la dificilísima defensa del trono contra Georgia a partir de las 14.00 horas. Allí no solo estará el cajista Fran Vázquez desde el banquillo, sino que también lo hará Mario Saint-Supéry en su gran estreno con la absoluta en una gran competición.