En directo
Eurobasket
Italia - España, Eurobasket 2025 hoy en directo: resultado del partido, en vivo
Una victoria daría a los de Scariolo el billete directo a octavos de final
La selección española de baloncesto se medirá a Italia en la ciudad chipriota de Limasol, en el cuarto encuentro de la fase de grupos del Eurobasket con el claro objetivo de lograr un triunfo que le dé un billete directo a Riga.
Los mejores de la primera mitad
Sergio De Larrea es el máximo anotador español con 10 puntos, seguido de Santi Aldama, que lleva nueve tantos. En Italia, Saliou Niang suma ocho
Descanso en Chipre
Pues nos marchamos al descanso en el Spyros Kyprianou con un +6 para España. No acabaron de aprovechar del todo las graves lagunas en ataque de los italianos, y el equipo de Pozzecco se rehizo gracias a un inspirado Niang. Será clave que 'La Familia' regrese de vestuarios con la misma energía con la que saltó a pista en el inicio de partido, pero por el momento, las sensaciones de España son positivas
ITALIA 30 - 36 ESPAÑA (DESCANSO)
No anota el adicional. Triple corto de Pajola y último ataque para España, la suspensión de Saint-Supery no entra. Descanso en Limassol
Pone el balón en juego España, y ¡menuuuuudo 2+1 de Aldama sobre Melli! Canastón de calidad del canario (30-36)
ITALIA 30 - 34 ESPAÑA (MIN.19)
No anota Brizuela de tres, aunque hay un saque de fondo que será para España. Pide tiempo muerto Scariolo para los últimos ataques del segundo cuarto
Gallinari no anota un triple prácticamente sobre la bocina de final de posesión. Conexión Aldama - Pradilla y dos puntos para el interior de Valencia. Contesta Spagnolo de tres (30-34)
Personal de Fontecchio sobre Parra, algo justita... En bonus Italia, anota el primero Parra, perdona el segundo (27-32)
ITALIA 27 - 31 ESPAÑA (MIN.18)
Convierte el primero, también el segundo. Italia a cuatro
Personal de Saint-Supery sobre Pajola, que estaba penetrando a canasta. Serán dos libres para el italiano (25-31)
Queda en falta de Willy sobre Spagnolo. Se marchó al banco y entró Pradilla
- Mercado de fichajes, hoy 1 de septiembre en directo: última hora de Barcelona, Real Madrid, PSG, Liverpool, City, United, Bayern, Juventus en el último día de mercado
- A este paso, Flick no acaba la temporada
- El surrealista verano de Marc Guiu
- La vuelta al Spotify Camp Nou, inminente 'y muy viva
- Algo se partió en el Barça de Flick ante el Rayo
- Palo de Flick al vestuario: 'Los egos matan al éxito
- El Betis completa su 'masterclass' con Antony: ¡será verdiblanco!
- Flick tocó la cresta y pidió reflexión al vestuario