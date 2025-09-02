Saltar al contenido principalSaltar al pie de página
Italia - España, Eurobasket 2025 hoy en directo: resultado del partido, en vivo

Una victoria daría a los de Scariolo el billete directo a octavos de final

Italia - España

Italia - España / GEORGI LICOVSKI

Marc del Río

La selección española de baloncesto se medirá a Italia en la ciudad chipriota de Limasol, en el cuarto encuentro de la fase de grupos del Eurobasket con el claro objetivo de lograr un triunfo que le dé un billete directo a Riga.

