Italia - España, Eurobasket 2025 hoy en directo: resultado del partido, en vivo

Descanso en Chipre

Pues nos marchamos al descanso en el Spyros Kyprianou con un +6 para España. No acabaron de aprovechar del todo las graves lagunas en ataque de los italianos, y el equipo de Pozzecco se rehizo gracias a un inspirado Niang. Será clave que 'La Familia' regrese de vestuarios con la misma energía con la que saltó a pista en el inicio de partido, pero por el momento, las sensaciones de España son positivas