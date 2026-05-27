BALONCESTO
La euforia de los fans de los Knicks acabó con detenciones tras el pase a la final de la NBA
Los aficionados celebraron junto al Madison Square Garden el billete de los Knicks a las finales de la NBA tras 27 años de espera y acabó con varios detenidos por desórdenes públicos
La euforia de los aficionados de los New York Knicks Knicks tras imponerse en la final de la Conferencia Este a los Cleveland Cavarliers por un rotundo 4-0, acabó con disturbios en los alrededores del Madison Square Garden
Entre miles de seguidores de los Knicks que celebraron el primer pase a la Final desde 1999, algunos se subieron a postes de luz y otras estructuras de la ciudad, bloqueando el paso de los coches, asaltando las barreras policiales y sin obedecer las instrucciones policiales.
Un video de la escena mostraba a un joven, aparentemente adolescente, trepando a un poste de luz, antes de que dos policías lo esposaran inmediatamente al bajar. La multitud de aficionados, en plena fiesta, estalló en abucheos de “¡Déjenlo libre!”
Euforia desmedida
“¡Esto es increíble! Llevo años esperando esto”, dijo un aficionado. “¡Me encanta Jalen Brunson!”, exclamó, refiriéndose al base de los Knicks, quien fue elegido unánimemente MVP de la serie.
La multitud de aficionados se congregó en el Madison Square Garden a pesar de que la policía de Nueva York había cancelado la habitual fiesta al aire libre para ver el partido del lunes, debido a que los aficionados, en estado de saturación, habían bloqueado las aceras durante la histórica racha del equipo.
Los permisos del Garden para la celebración del cuarto partido de las Finales de la Conferencia Este fueron denegados de plano por la Oficina de Permisos para Actividades en la Vía Pública de la ciudad. Al parecer, la policía se negó a participar a menos que los aficionados bajaran el tono.
Descontrol en las victorias
“En los partidos 1 y 2 se han registrado problemas cada vez mayores en las fiestas para ver los partidos fuera del Madison Square Garden —seis arrestos solo anoche—, por lo que la policía de Nueva York no apoyará más fiestas fuera del estadio”, confirmó un portavoz del departamento de policía el viernes.
Nadie fue detenido en las inmediaciones del Radio City Music Hall, que permaneció bajo control mientras los aficionados vestidos de naranja y azul se reunían allí el lunes por la noche para ver el partido, según informó la policía.
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