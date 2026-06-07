¡El 'Estu' tira a la basura el ascenso a la Liga Endesa!

El Movistar Estudiantes desperdició la mejor oportunidad para regresar a la Liga Endesa al dilapidar una ventaja de 15 puntos (75-60) en la final por el ascenso ante un Leyma Coruña que jugaba en casa en un abarrotado Coliseum y que siguió creyendo cuando la situación invitaba a bajar los brazos. El exmiembro del cuerpo técnico barcelonista consiguió que sus jugadores no dejasen de creer y el premio final fue enorme.

Movistar Estudiantes - Leyma Coruña (baloncesto, Primera FEB), 07/06/2026 PRIMERA FEB EST 97 100 COR Alineaciones MOVISTAR ESTUDIANTES, 97 (6+28+31+15+17): Granger (17), McGrew (6), Garino (9), Silverio (30), Nwogbo (13) -cinco inicial-, Giovannetti (5), Niang (2), Salin, Sergi García (7), López Barrantes y Stumbris (8). LEYMA CORUÑA, 100 (12+24+21+23+20): Jorgensen (22), Guillem Jou (2), De Souza (18), Micovic, Barro (4) -cinco inicial-, Cuevas (12), Ilimane Diop (13), Cremo (7), Jacobo Díaz (12) y Thiam (10).

Un año después de perder la categoría al quedar último en la pasada Liga Endesa en su debut en la categoría, el conjunto gallego se une al ascenso del Deportivo a LaLiga EASports de fútbol después de una temporada en la que fue líder con cierta comodidad hasta pasado el ecuador de la competición. Ahí emergió el Monbus Obradoiro, que finalmente se hizo con la plaza de ascenso directo y regresará dos años después a la máxima categoría.

Después de mucho jugar con fuego y de alguna 'ayudita' externa con algún ascenso vetado por no cumplir con el canon, el Movistar Estudiantes acabó penúltimo en ACB en la temporada 2020-21 por una sola victoria y desde entonces inició una travesía por el desierto en la antigua LEB Oro (ahora Primera FEB) que tampoco ha acabado este domingo cuando lo tenía todo a favor.

Quédense con el marcador. 75-60 a 6:48 del final, con el veterano exbaskonista Jayson Granger mandando y con el dominicano Omar SIlveiro reinando en la 'pintura'. La afición coruñesa había dejado de animar, las caras en los jugadores del Keyma Coruña eran un poema y la 'Demencia' gritaba 'Madridista el que no bote'. Los estudiantiles se veían ya enfrentándose a su eterno rival la próxima temporada.

¿Y quién lideró la reacción gallega? Pues el estadounidense con pasaporte italiano Paul Jorgensen, un jugador que vistió la camiseta del conjunto madrileño en 2023. Con dos penetraciones fáciles, empezó la remontada para acabar erigiéndose en el gran protagonista con 22 puntos. El otro 'rebelde' fue un veterano de la Liga Endesa como Ilimane Diop, ex del Baskonia y del Gran Canaria, quien acabó siendo clave tras pasar casi de puntillas por los tres primeros cuartos.

Pese a ello, el 'Estu' aún ganaba por 77-65 a 5:42 del final, pero un parcial de 1-9 despertó al Coliseum (77-71 a falta de 3:02). Un triple del brasileño Caio Pacheco empató el partido a 39 segundos del final (80-80), el de Granger no entró y los anfitriones no lograron tirar. ¡Prórroga! La 'caraja estudiantil siguió con un triple de Jorrgensen y otro de Diop para el 80-86. Tras un parcial global de 3-24, los madrileños trataron de reaccionar cuando ya era demasiado tarde.

El Estudiantes se llevó un palo durísimo / MOVISTAR ESTUDIANTES

Ahí fue determinante Diop, quien acabó con un espectacular +22 en el +/- y anotó cuatro tiros libres decisivos, uno de ellos con ayuda divina que le provocó una sonrisa pícara de alivio. Al final, el Movistar Estudiantes perdió por 97-100 contra el segundo mejor equipo de la temporada, que regresa a la ACB a las órdenes del exjugador verdinegro Carles Marco, quien formó parte del cuerpo técnico de Roger Grimau en el Barça antes de irse al Paris Basketball.

Otro triunfador de la noche fue el canterano azulgrana Dídac Cuevas (12 puntos, cuatro triples). "El partido ha sido un poco el resumen de mi vida. Hay que confiar siempre cuando todo se pone mal", explicó el exterior. "No fue fácil. Hemos trabajado muy duro toda la temporada para estar aquí y ahora estamos muy muy contentos", señaló un Diop tan expresivo como siempre. Coruña está de fiesta y el 'Ramiro', de luto.