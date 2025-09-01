Estreno con derrota del Unicaja Mijas ante La Salle Melilla (75-61)

El Unicaja Mijas cayó en su debut en la pretemporada frente a La Salle Melilla, en el partido correspondiente al II Memorial Javier Imbroda. Las malagueñas pagaron caro su desacierto y las pérdidas en el primer tiempo ante un conjunto local que se mostró certero desde el triple para romper el duelo.

Primer tiempo

Arrancaban trabados los ataques de ambos equipos, que anotaban a cuentagotas en los primeros compases del choque. Cogía ventaja La Salle con un 5-0. Una canasta de Tayra Eke rompía la sequía malagueña, que abría una secuencia de intercambio de puntos que acabó impulsando a las locales tras triples de Monteiro y Senosiain (15-6). Una enchufada Estel Puiggros respondía con un triple, pero el acierto melillense no cesaba, con otro triple de Senosiain que abría brecha (20-9). Un contraataque de Monteiro ampliaba la renta, agarrándose el Unicaja Mijas a Tayra Eke y Cesarina Capellán para reducir la decena al término del primer acto (22-13).

Seguía el acierto exterior de La Salle desde la línea de 3, que continuaba sumando triples para ampliar la ventaja pese a una réplica de Cesarina Capellán (31-16). No lograba encontrar su ritmo el Unicaja Mijas, al que le costaba anotar (33-21). Un triple de Estel Puiggros acercaba a las malagueñas, que junto a Nadia Merino trataban de estrechar el marcador, llegándose al descanso 37 a 26 abajo.

Segundo tiempo

A la reanudación, los tiros libres daban resuello al Unicaja Mijas, que además encontraba a Tayra Eke para acercarse en el marcador (37-31). Un triple de Senosiain y dos tiros libres de Monteiro volvían a darle alas a las de la Ciudad Autónoma, recuperando la decena a favor (42-31). Estel Puiggros continuaba sumando para las malagueñas, pero insuficiente para contener el acierto de Hernangómez desde el triple, que disparaba la renta hasta una nueva máxima al término del tercer periodo (57-40).

En el último cuarto las malagueñas trataron de ser más agresivas en defensa para propiciar más contraataques. Sin embargo, La Salle, con Cáceres a la cabeza, conseguía contemporizar sus ataques, evitando la reacción visitante para asegurar la victoria melillense en el II Memorial Javier Imbroda (75-61). Estel Puiggros (17 puntos) y Tayra Eke (9 puntos, 8 rebotes, 19 de valoración), destacadas. Toca seguir trabajando en este comienzo de la pretemporada para llegar en óptimas condiciones al comienzo de la Liga Femenina Challenge.