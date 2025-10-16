En Directo
EUROLIGA
Estrella Roja - Madrid en directo: Partido de la Euroliga hoy en vivo
El Madrid visita la pista del Estrella Roja en la quinta jornada de la Euroliga
David Raurell
1r CUARTO
Circulación perfecta del Real Madrid que acaba jugada con un triplazo de Andrés Feliz desde la esquina.
Los de Scariolo vuelven a estar por delante en el marcador tras llegar al ecuador del primer cuarto.
ESTRELLA ROJA 9-13 REAL MADRID
1r CUARTO
¡Cómo está Codi Miller!
Ya son siete los puntos consecutivos que ha anotado el jugador de Estrella Roja. El Belgrado Arena ruge celebrando el buen momento de su equipo
1r Cuarto
Codi Miller empata el partido para los locales. El Real Madrid consiguió justo antes un parcial de 4-0 a favor.
ESTRELLA ROJA 4-4 REAL MADRID
1r CUARTO
¡Arranca el partido!
Estrella Roja anota la primera canasta ante un Madrid que hoy viste de azul
Así sale de inicio Scariolo:
¡Cuenta atrás!
5 minutos para que arranque el espectáculo en Belgrado.
El pabellón serbio presenta una gran entrada para recibir al Real Madrid en su casa
Por su parte, los de Scariolo afrontan su segundo encuentro lejos de España en la presente temporada europea.
En el primer desplazamiento los blancos cayeron 74-68 ante la Virtus.
Veremos qué versión muestran hoy los madridistas
Los locales llegan al encuentro como 12º clasificados tras perder en las dos primeras jornadas de Euroliga.
Estos han sido los resultados de los de Obradovic:
Estrella Roja 82-92 Milan
Bayern 97-88 Estrella Roja
Fenerbahce 81-86 Estrella Roja
Estrella Roja 88-79 Zalgiris Kaunas
Así ha sido la llegada de los de Scariolo:
¡Bienvenidos a Belgrado!
¡Muy buenas tardes!
En apenas 30 minutos arrancará el primer partido de Euroliga de esta jornada de viernes.
El Real Madrid, actual líder de la clasificación tras cuatro encuentros disputados, visita el Stark Arena, una de las pistas más complicadas de Europa para medirse al Estrella Roja.
¡Nos espera una gran tarde de baloncesto por delante!
