Una estrella de la NBA, desatada: "Las chicas de hoy en día quieren vivir como reinas y no hacer nada"

Una de las peculiaridades en el mundo de la NBA son la cantidad de entrevistas, sobre todo en pódcast, que hacen los jugadores. Es ahí donde se abren, reflexionan y muestran sus verdaderos pensamientos y obsesiones. En esta ocasión, Michael Porter Jr habló en el pódcast 'One Night with Steiny', sobre apuestas deportivas, mujeres y otros "vicios".

"Todo el mundo de las apuestas deportivas… Está mal y solo va a ir a peor. Recibimos amenazas de muerte, y es una situación en la que no podemos ganar porque si lo hago muy bien enfado a la gente que apostó a que iba a tener un mal partido y viceversa", comentó el jugador sobre el gran problema que atraviesa la competición respecto a este tema.

"La cosa ya no va de baloncesto, sino de que la gente pueda ganar dinero. Sinceramente, creo que solo se debería poder apostar en Las Vegas y dentro de un casino. Si quieres apostar, tienes que ir allí", propuso el jugador de los Brooklyn Nets, que además afirmó no estar vinculado a este mundo, ya que por suerte no tiene problemas económicos.

Michael Porter Jr, en un partido con los Nuggets / AP

Su hermano, Jontay Porter, fue suspendido de por vida en la NBA por meterse en un lío de apuestas cuando jugaba en los Toronto Raptors. La investigación reveló que Jontay violó "las reglas de la liga al revelar información confidencial a los apostadores deportivos, limitar su propia participación en uno o más partidos con fines de apuestas y apostar en partidos de la NBA".

En cierto modo, la opinión de Michael Porter Jr está influenciada por lo que le sucedió a alguien de su entorno más cercano. "Piénsalo de esta forma: tienes la posibilidad de hacer ricos a tus amigos diciéndoles ‘apostad 10.000 dólares a mis estadísticas para este partido. Voy a fingir que tengo unas molestias y me voy a ir al banquillo a los tres minutos’. Y de repente, gracias a eso, todos tienen unos ahorros gracias a algo que has hecho en un único partido", dijo.

El problema del alero de los Nets no es con el juego, pero sí con las mujeres. "Puede ser gente que tiene problemas con el alcohol, con las drogas. Por ejemplo, mi hermano tuvo problemas con las apuestas. Mi vicio siempre ha sido en la forma de las mujeres. Y cuando estoy lejos de Dios, no estoy rezando, no le estoy priorizando, ese parece ser el lugar en el que el diablo me pone, en el espacio de las mujeres", reveló.

"Quieren vivir como reinas..."

No se quedó ahí, sino que además valoró "el carácter actual de las mujeres". "En una mujer, no me importa si es una madre de quedarse en casa. Mi madre es una madre de estar en casa, pero crió ocho niños. Nos educó en casa, nos cocinaba mientras mi padre estaba fuera trabajando. Nos crió, ¿sabes lo que quiero decir? Tienes que poder hacer algo, hermano. Estas chicas de nuestros días, son como que quieren vivir como reinas y no hacer absolutamente nada".

A sus 27 años, Michael Porter Jr ha dejado los Denver Nuggets, donde había estado toda su carrera, para iniciar una nueva aventura en los Brooklyn Nets. En el año 2023, fue una pieza decisiva en su equipo para lograr alzar el anillo, promediando 18,2 puntos y 7 rebotes por partido, además de casi un 40% de acierto en triples.