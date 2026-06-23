Otra estrella a la Euroliga: Jonas Valanciunas ficha por Zalgiris

Bombazo en Europa. A falta de la oficialidad, Jonas Valanciunas regresará al Viejo Continente para formar parte de Zalgiris Kaunas. Según 'BasketNews', el pívot lituano regresará a su tierra natal y firmará un contrato de dos temporadas. Una incorporación que elevará el nivel del equipo, cuyo papel en Euroliga fue notable, alcanzando los playoffs y perdiendo contra Fenerbahçe.

Valanciunas está en el proceso de rescisión de su contrato con Denver Nuggets, franquicia a la que se unió para dar mayor descanso durante la temporada a Nikola Jokic. La estrella serbia llegaba algo fundido a la fase final de la competición, cuando los resultados realmente importan, y se consideró prioritaria la incorporación de un jugador capaz de suplirlo durante algunos minutos.

Valanciunas está dispuesto a mirar hacia Europa después de su largo periplo en la NBA / NUGGETS

Zalgiris ha recibido una respuesta positiva por parte de Jonas, que también había sido pretendido por otros clubes europeos como Panathinaikos. El jugador aún tiene contrato de un año con los Nuggets, aunque las dos partes confían en que el proceso de desvinculación se gestione pronto y pueda hacerse realidad uno de los fichajes más importantes del verano en Europa.

Esta temporada ha sido la más floja de Valanciunas en la NBA, aunque también se debe a los pocos minutos que ha tenido en Denver. Durante sus etapas en Toronto, Memphis y Nueva Orleans, superaba de media los 20 minutos por encuentro, por lo que promediaba alrededor de 12 puntos y 10 rebotes, un doble-doble por encuentro.

Precisamente, este año ha superado la barrera de 1.000 partidos en la liga norteamericana, el momento perfecto para despedirse de Estados Unidos y jugar lo que le queda de carrera en Lituania. A sus 34 años, se convertiría en uno de los pívots más dominantes de la Euroliga y convertiría a Zalgiris en un claro candidato (de nuevo) a estar en los playoffs de 2027.

Los lituanos se están moviendo muy bien en el mercado. Los fichajes de Carsen Edwards y Sterling Brown están al caer, y ya han anunciado a Saben Lee, jugador que estuvo en Turquía la pasada temporada. Todo ello para compensar las marchas duras de Sylvain Francisco y Moses Wright, que aterrizará en Barcelona para liderar la zona blaugrana.