Estel Puiggros, primer fichaje del Unicaja Mijas
La base manresana abre el apartado de llegadas en el equipo femenino después de las renovaciones de Elena Moreno, Celia García, Sofía Galerón, Alba Orois y Cesarina Capellán
La Opinión
Llega la primera cara para el Unicaja Mijas. El Club ha alcanzado un acuerdo para incorporar a la base Estel Puiggros (1,76 metros, 24 años) de cara a la próxima temporada en Liga Femenina Challenge.
La joven jugadora manresana, formada en las categorías inferiores del Segle XXI, con quien llegó a jugar en Liga Femenina 2, dio el salto a la liga universitaria estadounidense, donde formó parte de Ball State Cardinals con los que compitió en la División I de la NCAA. Tras concluir su periplo americano, se incorporó la temporada pasada a las filas del Recoletas Zamora, donde contribuyó a la gran temporada del conjunto castellano, que llegó a disputar la Fase de Ascenso a Liga Femenina Endesa, cayendo frente al Unicaja Mijas en semifinales (77-65).
La nueva jugadora del conjunto malagueño participó el curso pasado en 32 partidos en Liga Femenina Challenge, promediando 8,3 puntos, 3,2 rebotes, 1,7 recuperaciones y 1,3 asistencias en 22 minutos de juego.
Además, Estel Puiggros ha formado parte de las categorías inferiores de la selección española, con la que ha disputado la Copa del Mundo sub-17 (2018), el Campeonato de Europa sub-18 (2019) y el Torneo Femenino sub-20 (2021), en el que firmó 11,4 puntos, 2,8 rebotes y 1,2 asistencias.
Su fichaje se suma a las renovaciones de Elena Moreno, Celia García, Sofía Galerón, Alba Orois y Cesarina Capellán para el proyecto del Unicaja Mijas 2025-26.
