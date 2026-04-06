Estados Unidos se rinde a Sara Okeke: campeona nacional con un partidazo para el recuerdo

La primera temporada de Sara Okeke en Estados Unidos ya es histórica. La pívot española de 1,93 m. y 18 años, MVP del último Europeo sub18 que España ganó en La Palma, ha acaparado focos y titulares a nivel individual y ahora ha culminado su gran curso con una nueva proeza: proclamarse campeona nacional con DME Academy.

La academia de Florida se ha alzado con el Chipotle National, el torneo de baloncesto colegial más importante de Estados Unidos, donde se reúnen los mejores equipos del país y en el que la jugadora madrileña ha brillado con luz propia. Okeke ha sido la pieza clave para que DME se llevase la victoria final (68-49) ante Bullis, equipo del estado de Maryland.

La pívot española firmó un auténtico partidazo con una demostración de sus facultades y de el dominio que ejerce en ambos aros. Okeke terminó el duelo con 20 puntos en su casillero y un impresionante 82% de acierto tras anotar nueve de los 11 tiros de campo que intentó. Buenos números, a los que hay que añadir 6 rebotes, que mejoran todavía más al tener en cuenta que apenas estuvo 19 minutos en cancha.

El campeonato nacional recién conquistado es un paso más en la meteórica carrera de la jugadora nacida en Alcorcón. Formada en las canteras madrileñas de Colmenar Viejo, Torrelodones, Zentro y Estudiantes, Okeke ya fue elegida en el mejor quinteto del Mundial U17 de 2024 y nombrada MVP del Europeo U18 en 2025, cuando su nombre empezó a correr como la pólvora entre los ojeadores de un país que ahora ha conquistado.

La final del Chipotle National confirma las expectativas que había generado Okeke desde el inicio de temporada y que la han llevado a ser una de las mejores jugadoras de instituto en el país, como ha demostrado con sus estadísticas durante la temporada regular: 17 puntos, 7 rebotes y un 70% de acierto en tiros de campo.

Con estos números y con el título del Chipotle National bajo el brazo, Okeke ha llamado la atención de las mejores universidades del país durante toda la temporada. Aunque finalmente ha sido la Universidad de South California la que se ha llevado el gato al agua y la que contará con la jugadora española a partir de la próxima temporada.

Allí Okeke formará parte de un equipo legendario por el que ya pasaron jugadoras como Cheryl Miller o Lisa Leslie y que tendrá la complicada misión de levantar el título de campeonas de la NCAA que esta temporada han conquistado sus vecinas de UCLA. Una tarea nada fácil, pero para la que las Trojans contarán, además de con la pívot española, con jugadoras de la talla de JuJu Watkins, Jazzy Davidson o Saniyah Hall.

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Un auténtico equipazo al que se incorporará una Sara Okeke que aterrizará en el campus de Los Ángeles con el título nacional y con la experiencia de haber disputado el Nike Hoop Summit, el partido en el que se enfrentan los mejores juveniles del planeta basket. La pívot madrileña, que se ha convertido en la primera jugadora del baloncesto español en una cita que es religión en el país norteamericano. Con esta convocatoria, la pívot madrileña une su nombre a jugadores como Sergio Rodríguez, Oliver Fuentes, Sergi Vidal, Serge Ibaka o Nikola Mirotic, que sí pusieron la bandera española en el cuadro masculino.