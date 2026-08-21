Estados Unidos acude a la Ventana FIBA con tres veteranos de la Euroliga

Estados Unidos acudirá a los encuentros de clasificación para el MUndial de 2027 en Qatar con tres jugadores que han realizado parte importante de su carrera en Europa,como el caso de Mike James, Jaron Blossomgame y James Nunnally, convocados en la lista de 23 jugadores por el técnico, Terry Stotts, que se estrena en el cargo.

De los tres nombres, el de Mike James es el más destacado de la lista. El base estadounidense se unió recientemente al Anadolu Efes tras varias temporadas exitosas con el Mónaco y comienza una nueva etapa en su carrera como uno de los jugadores estadounidenses más destacados del baloncesto europeo. James fue nombrado MVP de la Euroliga en 2024 y se ha consolidado como uno de los bases más productivos de la competición durante su larga trayectoria en Europa.

Blossomgame también pasó las últimas temporadas en Mónaco antes de mudarse a Dubái este verano. El alero disputó cuatro campañas de la Euroliga con el club francés y ahora continuará su carrera europea en Dubái.

El tercer veterano de la Euroliga en el grupo es Nunnally, quien ha representado a varios de los clubes más importantes de Europa a lo largo de su carrera. El alero estadounidense ha jugado en equipos como el Fenerbahçe, Armani Milano, el Maccabi Tel Aviv y el Partizan, entre otros, y formó parte del Fenerbahçe que ganó la Euroliga en 2017. Nunnally jugó la temporada 2025-26 en el AEK Atenas.

Jugadores NBA y G League

En la lista que dio a conocer Estados Unidos, a parecen otros nombres como Dillon Jones figura entre los jugadores actualmente vinculados a la NBA, y la lista también incluye a varios jugadores con experiencia previa en la NBA. Entre los exjugadores de la NBA incluidos en la lista se encuentran Jordan Bell, Brandon Knight, Nassir Little, Elfrid Payton, Orlando Robinson, Malcolm Hill, Tyler Smith y Nate Hinton.

James se encuentra preparando los encuentros en MIami / USA

El grupo completo de 23 jugadores está compuesto por: Jordan Bell, Jaron Blossomgame, Pedro Bradshaw, Garrison Brooks, Darius Brown II, Kevon Harris, Dewan Hernandez, Malcolm Hill, Nate Hinton, Mike James, DeJon Jarreau, Dillon Jones, Brandon Knight, Nassir Little, Xavier Moon, James Nunnally, Elfrid Payton Jr., Orlando Robinson II, Jaden Shackelford, Tyler Smith, Terry Taylor, Jeremiah Tilmon y Gabe York.

USA Basketball ha conformado una preselección con una combinación de jugadores con experiencia europea, trayectoria en la NBA y jugadores que han desarrollado sus carreras en la G League y otras competiciones profesionales. Sin embargo, estos 23 nombres no constituyen la lista definitiva para los partidos de clasificación.

FIBA ha aclarado que las preselecciones publicadas para la cuarta ventana se basan en la información facilitada por las respectivas federaciones nacionales. Estas preselecciones no confirman necesariamente qué jugadores participarán finalmente en los partidos.