Cifras
Las estadísticas del triunfo del Unicaja en el debut en ACB
La plantilla volvió a dar un rendimiento muy coral con momentos para todos y picos de espectacularidad de la mano de Olek Balcerowski
Beatriz Tocón
El Unicaja devolvió la Liga Endesa al Martín Carpena con una cómoda victoria ante el Surne Bilbao Basket (86-68). El equipo cajista aprovechó ese mayor rodaje competitivo para pasar por alto de un rival al que las piernas y el acierto le aguantaron 25 minutos. A partir de ahí, la plantilla empezó a sumar sensaciones muy positivas hasta sumar el primer triunfo en ACB.
MVP
Olek Balcerowski fue el jugador más valorado del Unicaja con 18 créditos, seguido por los 12 de Kendrick Perry. En términos de anotación, la corona se la adjudicó también el pívot polaco con 17 tantos. El mejor +/- del partido cayó en las manos de Tyler Kalinoski con un +17, mientras que el dominio del rebote fue a parar a Killian Tillie (7). Chris Duarte lideró el apartado de asistencias con 6.
En términos globales, el equipo dejó las siguientes estadísticas: 15/22 en tiros libres, 25/43 en tiros de 2, 7/18 en triples, 26 rebotes defensivos, 11 rebotes ofensivos, 26 asistencias, 7 recuperaciones, 17 pérdidas y 97 de valoración.
Ficha técnica
86 - Unicaja (15+31+20+20): Perry (7), Djedovic (11), Duarte (9), Tyson Pérez (6), Balcerowski (17) -cinco inicial- Díaz (6), Barreiro (4), Castañeda (2), Tillie (2), Kravish (7), Kalinoski (6), Sulejmanovic (9).
68 - Bilbao Basket (18+16+23+11): Frey (4), Hilliard (14), Normantas (4), Petrasek (13), Hlinason (10) -cinco inicial- Jaworski (8), Krampelj (6), Pantzar (5), Sylla (2), Lazarevic (2), Font (0).
Árbitros: Carlos Cortés, Javier Torres y David Sánchez. Eliminado con cinco faltas Justin Jaworski, de Bilbao Basket.
Incidencias: Partido de la primera jornada de la Liga Endesa disputado en el Palacio de los Deportes José María Martín Carpena ante 9.025 espectadores.
Vía: La Opinión de Málaga
