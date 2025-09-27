Las estadísticas de la derrota del Unicaja ante el Valencia Basket

El Unicaja cayó este sábado en su regreso en competición oficial al Martín Carpena. Lo hizo ante el Valencia Basket en la primera semifinal de la Supercopa Endesa con derrota por 87-93. El equipo cajista, más allá de la superioridad rival, tuvo una tarde aciaga en el lanzamiento con 14/24 en tiros libres y 7/33 en el triple.

MVP

Chris Duarte fue el jugador más valorado del Unicaja con 16 créditos, seguido por los 14 de David Kravish. En términos de anotación, la corona se la adjudicó el pívot estadounidense con 14 tantos. El mejor +/- del partido cayó en las manos de Kendrick Perry con un +7, mientras que el dominio del rebote fue a parar a Emir Sulejmanovic (11). El base montenegrino lideró el apartado de asistencias con 5.

Ficha del partido

87- Unicaja (26+18+27+16): Perry (12), Castañeda (0), Webb III (6), Sulejmanovic (5), Kravish (14) -quinteto inicial- Duarte (13), Djedovic (7), Barreiro (7), Díaz (0), Balcerowski (10), Kalinoski (8), Tillie (5).

93- Valencia Basket (26+25+30+20): Moore (20), Puerto (9), Thompson (8), Reuvers (7), Pradilla (0) -quinteto inicial- De Larrea (15), Iroegbu (9), Costello (10), Taylor (10), Nogués (0), Sako (5).

Árbitros: Juan Carlos García González, Emilio Pérez Pizarro, Rafael Serrano y Jordi Aliaga. Antes del comienzo, el presidente de la ACB, Antonio Martín, otorgó un obsequio a García González por sus 28 temporadas arbitrando en la competición.

Incidencias: Primera semifinal de la Supercopa ACB, disputada en el Palacio de los Deportes José María Martín Carpena ante 9.951 espectadores.

Vía: La Opinión de Málaga