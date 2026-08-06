Espectáculo asegurado en Fontajau: FIATC Girona ficha a Mac McClung

Un tricampeón del concurso de mates del All-Star de la NBA llega a Girona. Mac McClung se incorpora al FIATC Girona para la próxima temporada para ser uno de los referentes del equipo dirigido por Moncho Fernández. Con este fichaje, el club gironí cierra las posiciones de los generadores de juego, que quedan bien cubiertas con seis jugadores.

Notable experiencia NBA

Mac McClung es un base-escolta estadounidense que vivirá su primera experiencia europea tras llegar procedente de la NBA, donde ha pasado por diferentes equipos, compaginándolo con sus filiales de la G-League. Tras finalizar su periplo universitario en Texas, aterrizó en la mejor liga del mundo de la mano de Los Angeles Lakers, aunque solo disputó un partido y principalmente estuvo en la dinámica del South Bay Lakers.

A continuación, ha pasado por cinco equipos más: Chicago Bulls en dos etapas distintas, Philadelphia 76ers, Orlando Magic e Indiana Pacers. Su último equipo en Estados Unidos fueron los Chicago Bulls, donde únicamente disputó ocho encuentros en los que promedió 6 puntos y 1.1 asistencias en 12 minutos. Realmente destacó y fue protagonista en los Wind City Bulls, donde promedió 29.5 tantos, 3.5 rebotes y 7.6 asistencias para 28.6 de valoración en 36 minutos.

Además, se hizo muy popular gracias al Concurso de Mates de la NBA, del que fue campeón tres años consecutivos: 2023, 2024 y 2025.

San Emeterio: "Estamos encantados de poder contar con él"

El director deportivo de la entidad, Fernando San Emeterio, valoró el fichaje de McClung. "Su principal característica es la capacidad anotadora; ha sido un anotador durante toda su carrera. Es capaz de generarse sus propios lanzamientos y de anotar desde la pintura, desde la media distancia y también desde la calidad de la calidad de tres puntos", dijo acerca del estdounidense.

'San Eme', mítico exjugador profesional en Valencia Basket o Baskonia, añadió que "es muy buen pasador" y que "creemos que encaja perfectamente con nuestro estilo de juego y con nuestra identidad". "Además, es un jugador muy competitivo, y estamos encantados de poder contar con él", finalizó 'El Santo'.

Una temporada importante

Esta incorporación supone un considerable salto de calidad en la plantilla del Bàsquet Girona. La entidad presidida por Marc Gasol afronta su quinta temporada en la Liga Endesa y pretende seguir en la dinámica ascendente de los últimos años. Fichajes como el del combo estadounidense dan prestigio a un proyecto bien trabajado desde abajo, desde las categorías FEB, y lo dan a conocer en todo el mundo.

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Marc Gasol, presidente del Bàsquet Girona / Twitter: @BasquetGirona

Tras perder a jugadores que fueron fundamentales la pasada temporada como Otis Livingston o Derek Needham, FIATC Girona va rehaciendo la plantilla incorporando a jugones como el protagonista, Andrzej Pluta o Stanley Whittaker además de renovar a pilares como Sergi Martínez o Martinas Geben para el debut en Europa: en la FIBA Europe Cup.