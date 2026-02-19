El espectacular show de inicio de la Copa del Rey

La Copa del Rey de baloncesto ya está en marcha y lo ha hecho con un doble estreno, el del torneo y el del Roig Arena, el nuevo gran escenario de Valencia. Quince minutos antes del salto inicial, a las 17:45, la ACB encendió el modo espectáculo con un show inaugural pensado para unir la ciudad con el pabellón y la Fan Zone con la pista.

Detrás de todo está Little Spain, la productora vinculada al universo creativo de C. Tangana, reconocible por su sello audiovisual y su ambición escénica. Y el Roig Arena acompaña, con un despliegue tecnológico que impresiona: más de 1.700 metros cuadrados de pantallas LED y un gran ojo exterior también en LED que ya se ha convertido en una de las imágenes del pabellón.

La idea es que la Copa se viva más allá de las gradas. En la Fan Zone, los aficionados pueden grabar vídeos que luego aparecen en los videomarcadores cuando los equipos salen a pista. También se ha activado el Comando Copa, un grupo de 25 artistas que se moverá por distintos puntos de Valencia y actuará cada día en la Fan Zone, además de entrar en el Roig Arena para levantar el ambiente cuando el partido baja revoluciones.