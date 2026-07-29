El espectacular contrato de Kusturica en la NCAA: cobrará más que LeBron James

Los salarios en el baloncesto universitario de Estados Unidos no tienen competencia. A veces, ni siquiera en la NBA, donde jugadores históricos y veteranos perciben menos que futuras promesas que quizá ni pisen la liga más mediática del mundo. Uno de los casos más conocidos es el de Nikola Kusturica, que ganará más que LeBron James la próxima temporada.

La Universidad de UCLA es la que se ha hecho con una de las mayores promesas del baloncesto europeo, que hasta este mes de junio formaba parte del Barça de basket. Aunque la mayor parte de los minutos los jugaba en la sección junior, ya había participado en algún que otro partido, incluidos de Euroliga. Este próximo curso estaba previsto que fuera a tener más protagonismo en el primer equipo.

Nikola Kusturica pone rumbo a la NCAA / FCB

Sin embargo, la NCAA puso un maletín lleno de dinero y oportunidades. Una oferta que el serbio no ha podido rechazar: un contrato de 12 millones de dólares por tan solo dos años. Ante eso, poco se puede hacer. El Barça, como es evidente, no fue capaz de igualar la propuesta y pierde de nuevo a una de las joyas de su cantera. Varios casos se han dado este mismo año.

En el mes de febrero, Kusturica se convirtió en el jugador más joven de la historia del Barça de basket en anotar una canasta en liga. Lo hizo con 16 años y 285 días, superando el récord de Kasparas Jakucionis, que precisamente está en la NBA. Todos los caminos guían al talento balcánico hacia el próximo Draft, aunque antes deberá demostrar su valía en una liga universitaria tremendamente competitiva.

LeBron James jugará en Philadelphia / X

Si se realiza la comparación con LeBron, la diferencia económica entre sus salarios es muy sorprendente. Del mismo modo que Kusturica se embolsará alrededor de seis millones de dólares para la próxima temporada, la leyenda estadounidense tan solo ganará 3,8 millones en Philadelphia. Un contrato que ha aceptado, a cambio de formar parte de un proyecto aspirante al anillo.

¿Quién es el jugador mejor pagado de la NCAA?

"Esta es mi última decisión. No voy por el dinero. No voy por la familia. ¿Por qué sigo jugando? Porque todavía quiero sacrificarme. Todavía quiero trabajar, esforzarme, competir, ganar y volver a sentir la emoción de conquistar otro campeonato. Creo que puedo ayudar a convertir a los Philadelphia 76ers en un equipo campeón", aseguró 'King' a través de un escrito en redes sociales.

El mejor pagado de la NCAA, de nombre Thomas Haugh, ganará aproximadamente 10 millones de dólares el próximo cruso en Florida. Esta cifra ya dobla el sueldo de LeBron, considerado para muchos el mejor jugador de la historia o, al menos, uno de los mejores. La situación en el baloncesto es muy sorprendente, donde algunos 'quizá' son más valiosos que las certezas.