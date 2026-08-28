España está de vuelta en la NBA

Después de unos años complicados en cuanto a presencia de talento nacional en la NBA, España vuelve a ocupar y a reclamar su lugar en la liga americana. El cambio generacional que se preveía años atrás con las retiradas de los hermanos Gasol o los regresos europeos de los hermanos Hernangómez o de Ricky Rubio ha sido duro y complicado de gestionar.

España no pudo pasar de la primera fase en los dos últimos torneos internacionales (JJOO París 2024 y Eurobasket 2025), cuajando dos decepciones en las que se acababa llegando a la conclusión de que con la materia disponible, volver a luchar por medallas era algo más que un sueño.

Juancho Hernangómez acabó el Eurobasket con una media de 7 puntos por partido / FIBA

'La Familia' vuelve a ilusionar

Pero, tras algún verano complicado, y seguramente antes de tiempo, España vuelve a contar con un grupo ilusionante, potente, y que tan solo tiene margen de mejora y crecimiento en los próximos años. Los grandes talentos formados en las categorías inferiores vienen quemando etapas a un ritmo endiablado, y muestra de ello es que varios de estos jugadores estarán en la NBA la próxima temporada.

Acompañarán a Santi Aldama, establecido ya en la liga americana pese a su juventud (25 años), y que esta siguiente campaña se muda de Memphis a Dallas, y a un Jordi Fernández, renovado por los Brooklyn Nets, y que en las próximas semanas arrancará su tercera campaña al frente de la franquicia neoyorquina, asentado ya como entrenador jefe en la NBA.

Jordi Fernández ha llegado a lo más alto en la NBA después de años de trabajo / EFE

El interior canario no está presente con España en estas ventanas FIBA, en las que 'La Familia' busca dos triunfos ante Portugal (28/08 21h CEST) y Grecia (31/08 18h CEST) que deje muy encarrilada la clasificación para el Mundial de Catar del próximo verano. El canario se recupera de una cirugía que llevó a cabo para dejar atrás una lesión, y quiere llegar a los Mavericks en la mejor condición posible.

'Larry', rumbo a los Mavericks tras brillar en Valencia

Los otros cuatro 'NBA' españoles sí que están estos días bajo las órdenes de Chus Mateo para ese doble compromiso internacional. En clave 'Mavs', se encuentra un Sergio De Larrea que tras levantar Supercopa y ACB con Valencia Basket, decidió dar el salto a América y desembarcar en Dallas. Tras ser elegido en la 25ª posición del pasado draft, fue traspasado un par de ocasiones hasta terminar en los Mavericks. Sus condiciones físicas y su talento llevan a pensar en cosas grandes para el joven jugador de 20 años, y que con la camiseta taronja, ya ha dado muestras de su enorme calidad, más allá de haber disputado ya un Eurobasket pese a su temprana edad.

Sergio de Larrea se luce con una lluvia de puntos y asistencias que asombra a la NBA / NBA

Uno cuyo futuro también es prometedor y que aspira a debutar con España ante Portugal es Aday Mara. No será un partido cualquiera, ya que su debut internacional será en casa, en un Pabellón Príncipe Felipe que le vio dar sus primeros pasos en la élite. El interior aragonés decidió dar el salto a la NCAA, y después de dos años complicados en UCLA sin el protagonismo deseado, llegó el gran premio: un fichaje por la Universidad de Michigan que lo cambió todo.

Aday Mara, la nueva referencia interior

Esta última campaña, Mara promedió 12,2 puntos y 6,8 rebotes por partido en una campaña en la que ganó el título universitario. Era uno de los mejores pívots en el pasado draft, y los Oklahoma City Thunder no se lo pensaron, eligiéndolo en la 12ª posición. Mara pondrá su altura (2,21m.) y su talento al servicio de los campeones de 2025, y su encaje, con esa capacidad para ser un pívot que pueda abrir la pista, puede ser más que interesante en el equipo de Mark Daigneault.

Aday Mara, en su debut con Oklahoma / NBA

Otro que debutará con la selección estos días, y que también ha dado el salto a la NBA es Baba Miller. Formado en las categorías inferiores del Real Madrid, el mallorquín dio el salto al baloncesto estadounidense universitario, abriendo un largo periplo en las Universidades de Florida State, Florida Atlantic y Cincinnati. Miller estuvo persiguiendo su oportunidad en la liga americana alejado de los focos que más apuntan, y finalmente la logró este verano, siendo seleccionado por Los Angeles Clippers en la 36ª posición del pasado draft. Firmó un contrato para las próximas cuatro dos temporadas con los angelinos, con las dos campañas iniciales garantizadas.

Baba Miller iniciará su andadura en la NBA / X

Baba Miller y Hugo González completan la nómina

Y con 'La Familia' también se encuentra un Hugo González que viene de haber dejado buenas sensaciones con los Boston Celtics en su año de rookie en la liga. Disputó un total de 78 partidos entre fase regular y playoffs, y se espera que su protagonismo sea mayor en su segunda campaña bajo las órdenes de Joe Mazzulla. Además, con España, el excanterano blanco está llamado a ser uno de los líderes del grupo tanto en el corto, medio y largo plazo.