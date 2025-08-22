España, ante su última oportunidad de mejora antes de iniciar el Eurobasket 2025

España cierra este sábado su preparación para el Eurobasket con el último encuentro antes de afrontar el Eurobasket, a partir del 28 de agosto, en Chipre donde le espera Georgia (14.00h.)

El conjunto de Sergio Scariolo, después del intenso duelo vivido este jueves en el Movistar Arena y que acabó con victoria alemana, vuelven a medirse al conjunto de dirige Álex Mumbrú este sábado, en Colonia con los 12 jugadores que ya ha seleccionado para la cita del Eurobasket y con el añadido de los jóvenes Guillem Ferrando e Isaac Nogués que completan la expedición para este último partido amistoso.

Otro duelo ante la vigente campeona del Mundo es un buen test para acabar de pulir aspectos del equipo, aunque todo parece ya a punto para ir en busca de una buena actuación y acercarse al medallero aunque las predicciones no sitúen al equipo español en las opciones para alcanzar el podio.

Yankuba Sima, entrenando en el Lanxess Arena / FEB

Buena intensidad ante Alemania

A Scariolo le encantó la intensidad del encuentro disputado en Madrid, que acerca al equipo a lo que será el Eurobasket, aunque un rival de tanto nivel como Alemania, es la mejor manera de ver si realmente este equipo puede optar a alguna cosa después de tantos años estando en lo más alto del podio.

El partido en Colonia será el sexto y último partido después de una preparación con demasiados problemas físicos y que han llevado al seleccionador a tener que renunciar a la presencia de dos jugadores ‘fijos’ como Alberto Abalde y el último, que se confirmó este jueves, el base de Unicaja, Alberto Díaz.

Santi Aldama trabajó en la tarde del viernes para seguir con su puesta a punto de cara al Eurobasket / FEB

España ya no puede mirar hacia atrás, y después de finalizar el encuentro ante los alemanes, ya pondrá rumbo a Chipre para aclimatarse a la disputa de la primera fase donde se medirán a Georgia, Bosnia Herzegovina (sábado, 30), Chipre (31), Italia (2 septiembre) y Grecia (4), en los encuentros que se jugarán en Limassol.

Juancho ve el equipo hacia arriba

Para Juancho Hernangómez, un segundo duelo ante Alemania es la mejor manera de preparar el torneo europeo. "Lo afrontamos con muchas ganas de aprender de lo que hicimos mal ayer. Estoy muy contento. Vamos en una línea ascendente. En Madrid competimos muy bien ante un gran equipo. Al final tener un tiro para ganar contra la campeona del mundo es una gran noticia”, dijo. “A ver qué tal aquí en Alemania después de estos piques que hubo ayer en el partido. Tenemos que saber también es un amistoso y que empezamos el día 28 el Eurobasket”comentó el pequeño de los Hernangómez.

España espera tener otra buena oportunidad para superar a Alemania después del ajustado encuentro en Madrid / FEB

“No sé quién lo hace los rankings. Gente que ve los amistosos y que sabrá de baloncesto pero nunca nos ha preocupado. Siempre antes de la preparación lo hemos puesto en la pantalla, tanto cuando hemos sido favoritos como cuando no lo hemos sido”.

“Sabemos cómo es un campeonato, cómo hay que hacerlo en los grupos y que las eliminatorias son a un partido. Y a un partido ya lo vimos ayer. Podemos competir con cualquiera: íbamos 20 arriba contra Francia y ayer tuvimos un tiro para ganar a Alemania. Todo puede pasar", finalizó.