España - Ucrania, en directo: resultado del partido de las ventanas FIBA, en vivo

¡Descanso! (28-21)

Camino a los vestuarios con un triple sobre la bocina de Jaime Fernández: España sigue dominando en el marcador, pero la selección ucraniana ha dado un paso adelante en este segundo cuarto y se ha acercado relativamente a los españoles. Todo abierto para la segunda parte con un combinado de Chus Mateo que busca con persistencia su cuarta victoria.