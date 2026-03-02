En Directo
Baloncesto
España - Ucrania, en directo: resultado del partido de las ventanas FIBA, en vivo
Sigue en directo el partido de las ventanas FIBA entre España y Ucrania
Xavi Turu
España y Ucrania se enfrentan en Oviedo en el partido de las ventanas FIBA de clasificación para el Mundial 2027.
¡Descanso! (28-21)
Camino a los vestuarios con un triple sobre la bocina de Jaime Fernández: España sigue dominando en el marcador, pero la selección ucraniana ha dado un paso adelante en este segundo cuarto y se ha acercado relativamente a los españoles. Todo abierto para la segunda parte con un combinado de Chus Mateo que busca con persistencia su cuarta victoria.
2º cuarto | 2' | 25-21
Aro pasado de Sergio Martínez que anota dos puntos para España.
2º cuarto | 2' | 23-21
¡¡Se salió el triple de Álvaro Cárdenas!!
2º cuarto | 3' | 23-21
¡Triple de Ucrania que se coloca a tan solo dos puntos!
2º cuarto | 3' | 23-18
Falta en ataque de Fran Guerra. Ucrania ataca para ponerse a tres o a dos puntos.
¡Tiempo muerto!
Chus Mateo para el partido; no le gusta al técnico español lo que está viendo de los suyos en este tramo final del segundo acto. +5 para España.
2º cuarto | 4' | 23-18
Sigue acercándose el conjunto que dirige Ainars Bagatskis ante un combinado español un tanto más errático en ataque.
2º cuarto | 4' | 23-16
¡Triple de Ucrania! Se animan los visitantes...
2º cuarto | 5' | 23-13
Kovliar no falla en su tiro, pero la réplica española es con un matazo de Izan Almansa.
2º cuarto | 6' | 21-11
Paulí suma dos puntos más para los de Chus Mateo. Este segundo periodo está siendo un poco menos vistoso, pero España sigue con un buen margen y teniendo el partido bajo control.
