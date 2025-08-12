España tira de savia joven preparando la doble cita ante el ‘ogro’ francés

A los técnicos, habitualmente, les cuesta mucho echar mano de los jóvenes para suplir las bajas de sus jugadores, aunque en el caso de Sergio Scariolo, curiosamente, es todo lo contrario.

Nadie mejor que el seleccionador español para añadir savia joven al equipo nacional que se encuentra preparando la cita del próximo Eurobasket, y con un rival tan potente enfrente en el doble duelo de este jueves en el Olímpic y el sábado, en suelo francés.

El técnico italiano no quiere que se le escape nada y como buen conocedor de la cantera española que ha seguido muy de cerca en los últimos años pensando en el futuro de la selección, ha decicido que es el momento de dar más protagonismo a alguno de ellos.

Nogués cuenta con la confianza del seleccionador, que ha decidido incorporarlo / FEB

Nogués, el último en llegar

El último en llegar, este mismo martes, fue el escolta catalán Isaac Nogués. Campeón del mundo con la Selección sub19 en 2023, participó con España B en el Torneo Ciudad de Málaga y reforzó las sesiones de entrenamiento de la Absoluta al inicio de la concentración.

Ahora se incorpora a ‘La Familia’ y formará parte del equipo que prepara el EuroBasket aunque, en principio, no está previsto que acuda al torneo. Un refuerzo de un jugador que ya está en la agenda de futuro y que ya puede ‘foguearse’ con los jugadores del primer equipo y quién sabe, si muy pronto, será uno de los que leguen para quedarse definitivameente en el equipo nacional.

Guillem Ferrando ya trabaja desde el lunes con la selección supliendo la baja temporal de Alberto Díaz / FEB

Aunque Nogués no ha sido el primero en recibir la llamada del seleccionador español en estos días de preparación del Eurobasket. Ante los problemas físicos que arrastraba Alberto Díaz, y que le obligaron a parar tras los encuentros en Málaga, Scariolo decidió llamar a Guillem Ferrando, que ya se incorporó el lunes en Barcelona al trabajo del equipo a la espera de cómo evolucione el jugador del Unicaja.

Guillem Ferrando, director de juego de la cantera del Valencia Basket y que juega en el Bàsket Girona, ya debutó en febrero pasado ante Letonia en partido oficial con la selección absoluta en un choque correspondiente a la ventana de clasificación para el Eurobasket. Ahora vuelve a estar en el radar de Scariolo.