España sueña con tumbar hoy a Estados Unidos

España tiene este sábado una cita con la historia en el Mundial Femenino que se disputa en Berlín y ante un rival como Estados Unidos, el gran dominador del baloncesto femenino mundial en los últimos 20 años. Tras superar con claridad a Australia en los cuartos de final, el reto ahora de las chicas de Miguel Méndez, es todavía mayor al medirse a las grandes favoritas del torneo, y de todas las competiciones femeninas en las que toman parte.

Un equipo de Estados Unidos que no cuenta con la presencia de tres jugadores clave como Sabrina Ionescu, Kelsey Plum o la más importante, A’ja Wilson, aunque su poderío sigue siendo incuestionable, aunque ya hayan recibido algún ‘aviso’ en los últimos torneos.En la final de los pasados Juegos Olímpicos de París 2004 las norteamericanas lograban una victoria por la campana ante Francia (67-66) en la que vieron peligrar su reinado prácticamente intocable en dos décadas.

En este mismo torneo en Alemania, Italia también las puso en apuros con su juego trabado y que las estadounidenses no les funciona para nada. A pesar de ello, lograban sacar el partido adelante (52-55) y ahora afrontan el delo ante España conscientes del gran momento que vive el conjunto de Miguel Méndez.

El equipo de Miguel Méndez sabe de la dificultad del reto ante Estados Unidos pero lo van a intentar / FIBA

Optimismo ante el reto

En el equipo español existe optimismo tras su gran exhibición ante Australia aunque son conscientes que tendrán que jugar un partido prácticamente perfecto si quieren desbancar al cuadro favorito para llevarse el oro.

Aunque Miguel Méndez no se ha dejado un detalle en el tintero y ha estudiado al equipo estadounidense y especialmente en ese encuentro ante las italianas que le dio un autentico susto.Ahora el objetivo es derribarlas, lo que sin duda sería una gesta y un día para la historia del baloncesto español.

Alba Torrens y Miguel Méndez deben guiar a España en las semifinales ante Estados Unidos / FIBA

El objetivo es que no puedan disfrutar de ese juego rápido en transiciones y tratar de llevarlas a un ritmo lento, algo que no les sienta nada bien. Una buena defensa de las españolas ayudaría a crear dudas en el equipo de las barras y estrellas.

Las diferencias se acortan

La última vez en que se cruzaron a Estados Unidos ganó la medalla de oro olímpica en Río, derrotando a España por 101-72. Este partido también es una repetición de la final de la Copa Mundial Femenina de 2014, que Estados Unidos también ganó.

Caitling Clark, una de las grandes estrellas de Estados Unidos, que busca un nuevo título mundial / FIBA

Llegue la victoria o no ahora en las semifinales, lo cierto es que las diferencias entre ambos conjuntos se han ido reduciendo, aunque todavía parten como favoritas las norteamericanas aunque tendrán que demostrarlo en la pista con todas sus estrellas, como Caitling Clark.

En la otra semifinal de este sábado, se medirá la selección local, Alemania, ante Francia (16.30h) dónde la ganadora seguro que seguirá muy de cerca ese España-Estados Unidos en la gran oportunidad de las españolas de hacer historia. Y seguro que lo van a intentar.