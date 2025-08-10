La España sub-20 de Isaac Fernández se juega el Europeo ante Lituania

La selección española sub-20 femenina de baloncesto luchará este domingo ante la de Lituania por su décimo título de campeona de Europa de la categoría tras derrotar este sábado en las semifinales del Eurbasket de Matosinhos (Portugal) a la de Italia por 73-67 en un partido que llegó a dominar por 17 tantos y que se complicó en el tramo final.

España, cuyo último título lo logró en 2022 en Sopron (Hungría), juega este domingo la final ante la selección de Lituania, que en la primera semifinal derrotó en la prórroga por 78-80 a una Suecia que ganaba 74-71 a falta de 20 segundos y que terminó cediendo ante las bálticas.

Ante Italia, el equipo de Isaac Fernández tuvo un arranque arrollador. De la mano de Judit Rodríguez y Gina García España empezó con un parcial de 9-0 y cerró el primer cuarto 12 arriba (25-13) ante un rival negado en ataque y mal ajustado en defensa.

En el comienzo del segundo capítulo las italianas se afanaron en defensa y afinaron la puntería para llegar a situarse a 6 puntos (29-23), aunque las españolas se sacudieron el amago italiano para volver a poner tierra de por medio y alcanzar el descanso con +10 (43-33) con 11 puntos de García y 10 de Rodríguez, ahora secundadas en ataque por Marina Mata, con 9.

Isaac Fernández, entrenador de la sub-20 española / FIBA

El paso por los vestuarios no cambió el panorama en el Centro de Desportos e Congressos de Matosinhos y España no sólo mantuvo el control del duelo, sino que ahondó aún más en la herida italiana, en la que sólo destacaba Carlotta Zanardi, para acabar el tercer episodio con una renta de 14 puntos (60-46) tras ir ganando hasta por 17 y una Gina García que acumulaba 15 en su estadística. Inés Míguez y Somtochukwu-Blessed Okafor mandaban en la pintura con 8 y 6 rebotes cada una.

En el último cuarto Italia apuró sus opciones y, de la mano de Zanardi, llegó a colocarse a 4 puntos (69-65) a 29 segundos del final y a 2 (69-67) a 9. Gina García recibió una antideportiva, anotó dos tiros libres, y Marina Mata logró dos más para cerrar la victoria española por 73-67 y lograr el billete para la final.

La de este domingo (21.30 horas) será la decimocuarta final para España, la selección más laureada del torneo con 9 títulos, y la primera para Lituania, que nunca se ha colgado un metal en el Eurobasket sub-20 y que tiene un sexto puesto en 2010 como mejor resultado.