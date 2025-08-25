España, ¿sensaciones o derrotas para el Eurobasket?

España empezó el pasado 28 de julio una preparación para el Eurobasket a la que ya faltó el hispanoestadounidense Lorenzo Brown por motivos personales. En estas cuatro semanas, el equipo que dirige Sergio Scariolo ha perdido cinco de sus seis amistosos y ha perdido por temas físicos a Alberto Díaz y a Alberto Abalde.

Sin embargo, la selección no ha estado tan lejos de dos favoritas al oro como Francia y Alemania. Estos problemas han obligado a los jóvenes a dar un paso adelante, sobre todo el base del futuro, Sergio de Larrea (19 años, Valencia Basket). A su estela, en el Eurobasket también estará otro gran proyecto de ‘uno’ como Mario Saint-Supéry (Unicaja).

Darío Brizuela ganó mucha confianza el curso pasado con Peñarroya en el Barça y es un líder en la selección. Además, Jaime Pradilla (Valencia) ha brillado en las dos posiciones interiores y han estado notables un trabajador Willy Hernangómez (Barça) y Santi Yusta (Casademont Zaragoza) en plan anotador, aunque a veces precipitado.

Scariolo dejará la selección tras el Eurobasket / EFE

En el capítulo negativo hay bastantes aspectos a mejorar. A nivel individual, el equipo necesita mucho más de Juancho Hernangómez, centrado en pasar más en tiras y muy lejos de su verdadero nivel. A nivel colectivo, España ha incurrido en demasiadas pérdidas (único ‘debe’ del joven De Larrea) y debe mejorar en el rebote y en la gestión de las ayudas defensivas.

No obstante, el gran problema está siendo la irregularidad dentro de los partidos con fases muy buenas y acto seguido duros parciales en contra. Es decir, algo de lo que presumen los equipos maduros, precisamente lo que menos es la selección más joven de la historia.

Aldama ilusiona

La mejor noticia de las dos derrotas frente a Alemania ha sido la recuperación de Santi Aldama. Con un salario de 17,5 millones de dólares en cada uno de los tres ejercicios por los que renovó con Memphis Grizzlies, el grancanario debe ser un referente por su capacidad para marcar diferencias en el tiro exterior y en penetración.

Santi Aldama, un jugador extraordinario / EFE

Además, su recuperación mitiga la pérdida de referentes y el gran hándicap que ha supuesto la baja de Alberto Díaz, uno de los principales referentes del vestuario. El malagueño en cierto modo había tomado el relevo del papel que jugaban también fuera de la pista los Sergio Llull, Rudy Fernández, Sergio Rodríguez, Ricky Rubio y compañía.

La Federación Española (FEB) quiso tener un detalle en su cuenta 'X' y envió un mensaje de ánimo a los cuatro jóvenes que abandonaron la concentración antes de viajar a tierras chipriotas para disputar el Europeo.

Son Lucas Langarita (Casademont Zaragoza), Isaac Nogués (reclutado por el Valencia Basket del filial de Portland Trail Blazers), Guillem Ferrando (Bàsquet Girona) y Álvaro Cárdenas (nuevo fichaje 'taronja' para esta próxima campaña).

El jueves, contra Shengelia

La expedición española voló el domingo a Larnaca y desde allí viajó a Limassol, localidad famosa por el Apollon al que derrotó el Barça de Udo Lattek por 8-0 en la Recopa en 1982. Allí jugará los cinco partidos de la fase de grupos del Eurobasket. Scariolo tendrá tres días antes del debut del jueves (14h) frente a Georgia, una selección que lo ha hecho aún peor a nivel de resultados en la preparación con cinco derrotas en sus cinco amistosos.

Con el azulgrana Tornike Shengelia como figura, el equipo que dirige el serbio Aleksandr Dzikic cayó ante Israel (66-76), Estonia (70-75), Lituania (77-54), Polonia (84-79) y Chequia (100-87). También destacan Giorgi Shermadini (La Laguna Tenerife), Beka Burjanadze (Coviran Granada), el baskonista Kamar Baldwin (estadounidense nacionalizado por la lamentable normativa FIBA) y el base Rati Andronikashvili (ex de Obradoiro, UCAM Murcia y Zaragoza).