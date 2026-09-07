Mundial de Baloncesto
España salva el 'match ball' ante Japón y está en cuartos
El conjunto de Miguel Méndez cumplió ante las asiáticas y aprovecha la victoria de Alemania para clasificarse directamente a cuartos de final
Se salvó el 'match point'. España venció con contundencia a Japón (59-79) en un partido a vida o muerte. Las de Miguel Méndez necesitaban la victoria para estar en cuartos y no caer eliminadas y sacaron su mejor versión, principalmente en el segundo tiempo, para seguir soñando en Alemania. Concretamente, en esta ocasión lo hicieron en el pabellón Max Schmeling, cuyo nombre homenajea a uno de los mejores noqueadores de la historia del boxeo.
MUNDIAL FEMENINO DE BALONCESTO
JAP
ESP
|JAPÓN, 59
|(15+21+12+11): Mawuli (6), Tokashiki (6), Tanaka (15), Hayashi (4), Todo -cinco inicial-, Konno (12), Goto (2), Takada (2), Machida, Asahina, Yamamoto (5), Miyazawa (7).
|ESPAÑA, 79
|(23+16+18+22): Martín (20), Cazorla (7), Conde (9), Carrera (4), Fam (16) -cinco inicial-, Buenavida (5), Ortiz (5), Pueyo (4), Gustafson (3), Florez (6), Ginzo.
España se jugaba el pase a los cuartos de final en la última jornada de la fase de grupos del Mundial. La derrota ante Mali, totalmente inesperada, dejaba sin red a las de Miguel Méndez, pero afrontaron el desafío con la personalidad necesaria para sacar adelante el partido. Iyana Martín (20) y Awa Fam (16) fueron las que lideraron la anotación española ante Japón.
El partido empezó bien para la selección española. Dos triples de María Conde e Iyana Martín pusieron una ventaja de seis puntos cuando habían pasado menos de cuatro minutos. España era consciente de la importancia del partido y salió enchufada desde el primer ataque. Japón amenazó con acercarse al marcador, pero un parcial de 5-0 cerró un buen cuarto de las de Miguel Méndez.
Las asiáticas no perdieron la cara al encuentro y fueron capaces de irse al descanso a tan solo tres puntos de España. Todo gracias a un segundo parcial en el que dominaron a su rival y mejoraron tanto defensa como ataque. Un parcial de 8-0 fue clave para reengancharse al marcador, de la mano de una Tanaka muy acertada (siete puntos seguidos).
Tal y como sucedía al inicio del partido, España salió con el colmillo afilado en el segundo tiempo. La distancia se había recortado a solo un triple de diferencia (36-39) y lo de Mali ya había servido como advertencia. Y apareció Awa Fam para dinamitarlo todo. Encadenó siete puntos de manera consecutiva para volver a distanciar a la selección y levantar a todas las integrantes de su banquillo.
El segundo tiempo parecía un calco del primero, pues las japonesas volvieron a demostrar su carácter y a acercarse al marcador. No había manera de despegarse y poder relajarse en los últimos minutos del encuentro. Tanaka y Konno sostenían a Japón, pero España era capaz de hacer mucho daño al contraataque. En el último cuarto, las asiáticas acusaron la exigencia física del encuentro y fue entonces cuando España dio el golpe de autoridad.
En el último cuarto, acabó de rematar la victoria con un parcial de 11-22, doblando los números de las asiáticas en prácticamente todos los aspectos del juego. Gracias a la victoria de Alemania contra Mali, España consigue el acceso directo a los cuartos de final, que se disputarán el próximo jueves 10 de septiembre. A la espera de conocer el rival.
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