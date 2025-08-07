España - República Checa: horario y dónde ver hoy por TV el partido amistoso de preparación para el Eurobasket

España y República Checa disputan este jueves 7 de agosto un partido amistoso de preparación para el próximo Eurobasket. Ambas selecciones estarán presentes en el Campeonato de Europa que arranca el próximo 27 de agosto, y siguen con su puesta a punto para llegar en la mejor condición posible a un torneo en el que 'La Familia' defiende título. Te contamos dónde ver el España - República Checa de preparación para el Eurobasket por televisión y online y en vivo desde España.

El encuentro ante el combinado checo será el segundo que dispute la selección que comanda Sergio Scariolo. El partido, que se encuentra dentro del Torneo Ciudad de Málaga y que se disputa en el Martín Carpena, será una nueva oportunidad de seguir mejorando y trabajando para una España que dejó dudas en su puesta en escena.

Scariolo necesitó varios tiempos muertos para corregir aspectos del equipo ante Portugal / FEB

Los de Sergio Scariolo cayeron de manera sorprendente ante Portugal por 74-76 en un partido en el que los locales fueron de más a menos, y en el que acabaron perdiendo ante uno de los equipos presumiblemente más débiles del próximo Eurobasket.

Los líderes de España ante Portugal

Ante nuestros vecinos, Xabi López-Arostegui, Santi Aldama, Jaime Pradilla y Alberto Díaz aportaron nueve puntos cada uno, mientras que el pívot Neemias Queta fue una pesadilla para el combinado español, al que le anotó 17 tantos.

Este jueves, España buscará la primera victoria de la gira de preparación ante una Chequia formada por nombres como el de Vit Krejci o el del azulgrana Tomas Satoransky, y dirigida desde el banquillo por el actual técnico de Baxi Manresa, el gallego Diego Ocampo.

República Checa también afronta el partido con ganas, ya que en su primer encuentro de preparación cayó ante España B por 80-75, en un encuentro en el que Baba Miller firmó una gran actuación con 17 puntos, nueve rebotes y 22 créditos de valoración.

El partido entre España y República Checa correspondiente al segundo partido de preparación para el Eurobasket se disputa en el Martín Carpena hoy jueves 7 de agosto a partir de las 21:00 horas (CET).

¿DÓNDE VER EL ESPAÑA - REPÚBLICA CHECA DE PREPARACIÓN DEL EUROBASKET?

En España, el partido entre España y República Checa que disputan ambas selecciones para preparar el próximo Campeonato de Europa se podrá seguir por televisión en Teledeporte.

Además, SPORT ofrecerá la narración del partido, así como la última hora relacionada con el encuentro.