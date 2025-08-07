España - República Checa, en directo: Partido de preparación del Eurobasket, en vivo hoy

Última hora del duelo de preparación del Eurobasket entre España y la República Checa en el Pabellón Martín Carpena de Málaga.

7-14 | M. 7 | 1 CUARTO Negada España de cara al aro... Siete puntos a falta de tres minutos.

7-16 | M. 6 | 1 CUARTO Vaya dos más uno de Kyzlink... Esta Chequia saliéndole todo.

7-14 | M. 4 | 1 CUARTO Bohacik se anima a la fiesta. Madre mia. Todos anotan. 4/4 desde la línea de tres.

7-11 | M. 4 | 1 CUARTO Cambios en la pista. Entra Alberto Díaz para dirigir el juego. Y Willy para anotar.

7-9 | M. 3 | 1 CUARTO Otro triple de República Checa desde la esquina. Ahora de Zinek. Vaya arranque.

4-6 | M.3 | 1 CUARTO Encestan Juancho y Brizuela para recortar distancias.

0-6 | M.2 | 1 CUARTO Y segundo triple, de Senhal. Tremendo.

0-3 | M.1 | 1 CUARTO Y triple de Krejci para inaugurar el marcador.

0-0 | M.1 | 1 CUARTO Entrada a canasta de Brizuela que no entra. Tampoco el palmeo de Pradilla.