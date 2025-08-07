En Directo
BALONCESTO
España - República Checa, en directo: Partido de preparación del Eurobasket, en vivo hoy
'La Familia' sigue con la preparación del Eurobasket recibiendo en Málaga a la selección checa
Isaac Fandos
Última hora del duelo de preparación del Eurobasket entre España y la República Checa en el Pabellón Martín Carpena de Málaga.
7-14 | M. 7 | 1 CUARTO
Negada España de cara al aro... Siete puntos a falta de tres minutos.
7-16 | M. 6 | 1 CUARTO
Vaya dos más uno de Kyzlink... Esta Chequia saliéndole todo.
7-14 | M. 4 | 1 CUARTO
Bohacik se anima a la fiesta. Madre mia. Todos anotan. 4/4 desde la línea de tres.
7-11 | M. 4 | 1 CUARTO
Cambios en la pista. Entra Alberto Díaz para dirigir el juego. Y Willy para anotar.
7-9 | M. 3 | 1 CUARTO
Otro triple de República Checa desde la esquina. Ahora de Zinek. Vaya arranque.
4-6 | M.3 | 1 CUARTO
Encestan Juancho y Brizuela para recortar distancias.
0-6 | M.2 | 1 CUARTO
Y segundo triple, de Senhal. Tremendo.
0-3 | M.1 | 1 CUARTO
Y triple de Krejci para inaugurar el marcador.
0-0 | M.1 | 1 CUARTO
Entrada a canasta de Brizuela que no entra. Tampoco el palmeo de Pradilla.
Los cinco escogidos
De Larrea, Pradilla, López-Arostegui, Brizuela y Juancho; el quinteto inicial de Scariolo. Un cinco muy bajito.
- Drama de pretemporada para el Athletic Club
- Mercado de fichajes, hoy 6 de agosto en directo: última hora de Barcelona, Real Madrid, PSG, Liverpool, City, United, Bayern, Juventus...
- El obstáculo del Barça para rescindir a Ter Stegen
- La AFE toma partido por Ter Stegen
- Los jóvenes del Barça 'alucinan' con Rashford
- El enigmático mensaje de Fermín... que después borró
- Dos onces de lujo para Hansi Flick
- La gran baza del Barça para inscribir jugadores sin contar con Ter Stegen