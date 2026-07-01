España regresa sin presión ante la débil Dinamarca

La selección española vuelve a la acción este jueves con la disputa de la Ventana FIBA de este mes de julio en la lucha por la clasificación para el Mundial 2027 de Qatar y que España ya tiene bien encarrilada después de liderar el grupo A con cuatro victorias.

El seleccionador, Chus Mateo, ha decidido contar en esta convocatoria con jugadores de la Euroliga, los azulgrana Joel Parra y Darío Brizuela, el ex ya del Barça, Willy Hernangómez, que ejercerá de capitán, además de Jaime Pradilla, el hombre del momento después de proclamarse campeón de Liga con el Valencia Basket y que tiene una oferta mareante del Real Madrid que seguramente aceptará.

La ‘Familia’ ya se encuentra entrenando en Madrid desde este lunes y las sensaciones del grupo son buenas, en parte porque el trabajo de clasificación está más que encarrilado con cuatro victorias.

Georgia, el principal rival

Para no acabar como lider del Grupo A, donde el principal rival es Georgia, a la que se enfrentará este sábado, la selección tendría que perder los dos próximos encuentros mientras que Georgia tendría que ganar en esta Ventana a Ucrania y después superar a España por una diferencia mínima de 30 puntos, algo que parece muy poco posible.

La principal preocupación del seleccionador es que el equipo salga un tanto relajado ante el ‘farolillo rojo’ del grupo, ya que considera que Dinamarca no es tan malo como marca su clasificación.

"Se trata de un partido importante”, dijo Mateo antes del entrenamiento del equipo en la Caja Mágica este miércoles. “Espero que estemos transmitiendo bien la importancia de lo que supondría una victoria más. Dinamarca es un rival aguerrido. Seguramente nos va a poner muchas trabas y las cosas difíciles y nosotros tenemos que estar tranquilos", dijo.

DInamarca, con los mejores

Dinamarca cuenta con sus mejores jugadores para esta ventana, algunos con pasado en la ACB, como Iffe Lundberg o Kevin Larsen, o jóvenes talentos como Tobias Jensen.

La selección cuenta con jugadores que ya llevan tiempo sin competir con otros que han estado disputando la Liga Endesa hasta los últimos compases, aunque no considera que eso vaya a ser un problema. "Hay una disparidad de ritmos, de competición y estados de forma diferentes.

"Pero bueno, tenemos que adaptarnos a todas estas cosas. Nosotros tenemos que dedicarnos a jugar. Estamos encantados y agradecidos de tenerles (a los jugadores) y ellos van a hacer todo lo posible para dar el máximo. Trataremos que no se note tanto esa disonancia", aseveró el seleccionador que ha dejado fuera para este encuentro a Oriol Paulí y Ferran Bassas.

Doble ración de España este jueves

Será una jornada de doble enfrentamiento, con España luchando ante Dinamarca, y a continuación lo hará la selección española de fútbol en el Mundial, ante Austria, en busca de una plaza en los octavos de final.

Chus Mateo tiene bien encaminada la clasificación de España para el Mundial de Qatar 2027 / AFP7 vía Europa Press / AFP7 vía Europa Press

"Desearle tanto a Luis de la Fuente como a la selección española de fútbol la máxima de la suerte. Estamos muy pendientes de ellos. Nosotros estaremos muy pendientes de nuestro partido, pero justo cuando acabe estaremos pendientes y a ver si podemos pasar a los octavos de final. Ojalá que el deporte español, tanto en fútbol como en baloncesto, pues tenga buenas actuaciones. Ahora ellos en el Mundial, y nosotros ojalá dentro de un año en Catar 2027", deseó.

Si logran finalmente la primera plaza del grupo, se unirán a la segunda acumulando las resultados de la anterior, y se unirán a los rivales procedentes del Grupo B, en el que se encuentra Gracia, Portugal, Montenegro y Rumanía