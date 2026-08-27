España - Portugal: horario y dónde ver por TV el partido de clasificación para el Mundial

España y Portugal se enfrentan este viernes 28 de agosto en el primer partido de la segunda fase de clasificación para el Mundial de Catar 2027. El conjunto de Chus Mateo recibe en el Príncipe Felipe de Zaragoza a sus vecinos peninsulares, con el objetivo de sumar la sexta victoria en el camino hacia la cita mundialista. Te contamos a qué hora juega España contra Portugal y dónde ver online y en vivo el partido en España.

'La Familia' cerró la primera fase rozando la matrícula de honor. Mateo y sus jugadores firmaron un excelente balance de cinco victorias y tan solo una derrota que les permitió avanzar a la segunda fase líderes de su grupo.

Chus Mateo, seleccionador español / AFP vía Europa Press

Una gran primera fase

España se encuentra con un balance de cinco triunfos y un solo tropiezo, y le siguen en la clasificación Ucrania (2ª) y Montenegro (3º) con cuatro victorias y dos derrotas. A día de hoy, esas tres selecciones lograrían el billete para Catar, ya que de cada grupo, las tres mejores clasificadas avanzan.

Por lo tanto, Portugal, Grecia y Georgia, con un balance de 3-3, deben ponerse las pilas en la segunda fase si quieren disputar la próxima cita mundialista.

Álvaro Cárdenas, en una acción del partido de este domingo entre Georgia y España. / Alberto Nevado / FEB

Los españoles más destacados

España cerró la primera fase con victoria ante Dinamarca (109-81) y con derrota ante Georgia (91-89). En esa última ventana FIBA, Willy Hernangómez promedió 14 puntos por encuentro, mientras que el NBA Hugo González registró 12,5. El más destacado fue Mario Saint-Supery, el nuevo base de Valencia Basket, que estuvo en 14,5 tantos por duelo.

Willy Hernangómez, ante Tornike Shengelia / FIBA

El conjunto español tendrá que vigilar con especial atención al juego interior luso. Neemias Queta, pívot de los Boston Celtics, y el exverdinegro Ruben Prey, exigirán a 'La Familia' ofrecer un buen rendimiento en la pintura.

A QUÉ HORA JUEGA ESPAÑA ANTE PORTUGAL

El partido entre España y Portugal de clasificación para el Mundial se disputa en el Pabellón Príncipe Felipe este viernes 28 de agosto a partir de las 21 horas (CEST).

DÓNDE VER LA SELECCIÓN POR TV

En España, el partido de clasificación para el Mundial entre España y Portugal se podrá seguir en televisión a través de Teledeporte y Movistar en el canal Vamos (dial 8 y 50)

Además, SPORT ofrecerá la narración del partido, así como la última hora relacionada con el encuentro.