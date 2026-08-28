En Directo
Baloncesto
España - Portugal, en directo: clasificatorios para el Mundial de Baloncesto de 2027, en vivo
España y Portugal se enfrentan en el Príncipe Felipe de Zaragoza en la clasificación para el Mundial de Catar 2027
Miquel Roca
España y Portugal se enfrentan en el Príncipe Felipe de Zaragoza en la clasificación para el Mundial de Catar 2027.
LA DEFENSA
Vistos los dos primeros cuartos, no cuesta imaginar a Chus Mateo en tiempo de descanso recordando a sus jugadores que ganar este partido solo puede pasar por rebajar la anotación de Portugal. Sin una maravilla de porcentajes de tiro pero con ganando el rebote para generarse segundas y terceras opciones, los de Mario Gomes firmaron 21 puntos en el primer cuarto y se han ido hasta los 26 en el segundo.
EL DÍA Y LA NOCHE
El segundo cuarto ha sido de locos, muy distintos los cinco primeros minutos de los cinco siguientes. Lo empezó muy bien España, que le dio la vuelta al -7 con el que cerró el primer cuarto y se fue con un +8 que parecía abrir el camino de la victoria. Pero Portugal, que llevaba 3 puntos en el ecuador del cuarto, anotó 23 en los cinco minutos restantes para pasar de perder de 8 a mandar por esa misma diferencia, reducida a 6 al final del cuarto.
ESP-POR 41-47 | DESCANSO
Dos tiros libres de Álvaro Cárdenas le ponen una tirita a la herida de España al cierre del segundo cuarto. Descanso en el Príncipe Felipe con 6 arriba para Portugal (41-47)
ESP-POR 39-47 | 2C
Falla el ataque España y lo aprovecha Portugal para distanciarse con un triple de André Cruz. Llegaron a estar 8 arriba los de Chus Mateo, pero ahora son los lusos los que tienen este colchón.
ESP-POR 39-44 | 2C
Crece a cinco puntos la diferencia de Portugal, y aun gracias que Rafa Lisboa se dejó uno de los tres tiros libres que ha tenido tras recibir falta cuando lanzaba un triple.
ESP-POR 39-42 | 2C
No falla el ex verdinegro Ruben Prey desde la línea de 4'60 para alargar el buen momento de Portugal en el partido (39-42)
ESP-POR 39-40 | 2C
Cambios constantes en el liderato del partido. Convierte dos libres Neemiaas Queta y el mando en el marcador vuelve a ser de los de Mario Gomes (39-40)
ESP-POR 39-38 | 2C
Se llegó a poner por delante Portugal en una contra, pero Joel Parra le devuelve la delantera a España.
ESP-POR 37-36 | 2C
Ha endurecido la defensa Portugal para cortocircuitar la fluidez que España ha tenido en ataque en los primeros cinco minutos de este cuarto. Solo anota un tiro libre Parra y Queta acerca más a los lusos.
ESP-POR 36-34 | 2C
No se desengancha del partido Portugal, que ha anotado ocho puntos en sus últimos tres ataques. Los triples de Rafa Lisboa, jugador del Lucentum de Alicante, y de Travante Williams, ex del Manresa, les acerca a dos (36-34).
Lo para Chus Mateo con tiempo muerto.
- Barcelona - Athletic: resumen, goles y resultado del partido de LaLiga EA Sports
- El sorteo de la Champions League: rivales de Barcelona, Real Madrid, Atlético, Betis, Villarreal y todos los cruces de la fase liga
- El vestuario del Athletic se planta en Barcelona
- Así queda la Champions League 2026/27: todos los partidos de la fase liga y rivales de Barcelona, Real Madrid y Atlético
- Acuerdo cerrado PSG-Liverpool: 'bombazo' de 140 millones por Barcola
- Un experto en entrenamiento analiza la rutina de Inés García, novia de Lamine Yamal: 'Mi consejo es el entrenamiento de fuerza, dos o tres sesiones semanales bien realizadas pueden empezar a construir una base muscular fantástica
- El Atlético arremete contra el Barça con un comunicado: 'Ni ha existido ni va a existir ninguna negociación en relación al traspaso de Julián Alvarez”
- El Barça saca rédito del traspaso de Nico González al Newcastle