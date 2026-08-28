España - Portugal, en directo: clasificatorios para el Mundial de Baloncesto de 2027, en vivo

ESP-POR 36-34 | 2C

No se desengancha del partido Portugal, que ha anotado ocho puntos en sus últimos tres ataques. Los triples de Rafa Lisboa, jugador del Lucentum de Alicante, y de Travante Williams, ex del Manresa, les acerca a dos (36-34).

Lo para Chus Mateo con tiempo muerto.