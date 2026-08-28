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España - Portugal, en directo: clasificatorios para el Mundial de Baloncesto de 2027, en vivo

España y Portugal se enfrentan en el Príncipe Felipe de Zaragoza en la clasificación para el Mundial de Catar 2027

Willy Hernangómez, en un partido con España

Willy Hernangómez, en un partido con España / FIBA

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