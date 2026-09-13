España pone la guinda al Mundial con la medalla de bronce

España cerró el Mundial de Berlín con una merecida medalla de bronce después de dominar con claridad a Alemania (81-58) y el equipo de Miguel Méndez vuelve a la elite mundial con un podio más que merecido y que pudo ser mejor de no haber sucumbido ante Estados Unidos en el cuarto final, en el duelo de semifinales. Iyana Martin, con 22 puntos y Natalia Carrera, con 15, las más destacadas del combinado español.

ESP-ALE Mundial Femenino ESP 81 58 ALE Alineaciones España, 81 (25+15+21+20): Conde (12), Martin (22), Cazorla (9), Gustafson (9), Fam (10)- cinco inicial-, Buenavida (1), Ortiz (3), Pueyo (0), Carrera (15), Flórez (0), Ginzo (0). Alemania, 59 (15+21+15+7): Sabally (13), Eichmeyer (4), Geiselsoder (2), Fiebich (10), Daub (0)- cinco inicial-, Peterson (13), Wilke (3), Buhner (6), Guelich (5), Sontag (2), Bessoir (0), Bielefeld (0).

España arrancó con buen ritmo y anotando con cierta facilidad ante una Alemania que dependía de Sabally en las primeras acciones (12-7). Aunque el equipo de Miguel Méndez parecía llevar una marcha más que las alemanas y muy pronto lograban una renta apreciable (18-9) que obligaba al seleccionador alemán a parar el encuentro ante el dominio español.

Gustafson era la más destacada de las españolas (7), recibiendo buenos balones dentro y controlando el primer cuarto con buenos rebotes ofensivos y anotando tras robos en defensa de una Alemania que no parecía encontrar el camino para hacer daño a España (25-15). España estaba dando mucho ritmo, y control del rebote, con una gran puesta en escena en los primeros 10 minutos.

Con Pau Gasol a pie de pista como embajador del Mundial, España dominaba claramente el ritmo aunque le faltaba un poco de acierto en algunas penetraciones bastante claras, y Alemania trataba de acercarse con Sabally.

Iyana Martín, una de las destacadas por España en el duelo ante Alemania / FCBQ

Alemania se acerca

Miguel Méndez decidió llamar a capítulo a sus jugadoras ante una Alemania que apretaba y se acercaba a solo cuatro puntos (25-21). Iyana Martín aparecía de nuevo con un triple aunque las alemanas apretaban mucho y lograban incluso igualar el encuentro a 33.

Iyana Martín, la más acertada de España (11), volvía a ser clave para no dejar a las locales ponerse por delante (36-33). No entraban los triples de las españolas (4 de 13) y el poco acierto le daba opciones a Alemania al descanso en un segundo cuarto para las teutonas que no dejaban escapar a las de Miguel Méndez, y por tanto, con el partido abierto (40-36).

Alba Torrens no jugó, pero estuvo animando a sus compañeras todo el encuentro / FIBA

España seguía sin abrir diferencias tras elpaso por los vestuarios, porque el tiro exterior no funcionaba y vivían de la defensa, y Alemania se sentía cómoda, aunque sin dejar que las españolas se fueran (45-39). Buenas acciones consecutivas de España que les permitía irse de 10 puntos (49-39) con buenas acciones de Raquel Carrera. Era el momento para romper el duelo.

Máxima renta española

El equipo celebró la victoria mucho antes del final / FEB

Iyana Martín lograba llevar la renta a los 14 puntos (53-39) y con la sensación de que el duelo empezaba a decantarse para el conjunto de Miguel Méndez, aunque no estaba nada decidido porque Alemania, a golpe de triple, se acercaban a 8 (55-47). Al final del tercer cuarto, 10 puntos de ventaja, una buena renta y con Iyana Martín como gran protagonista (16).

Dos triples consecutivos de España para abrir el último cuarto, llevaban a la máxima renta (67-51) que parecía matar el encuentro para los intereses españoles. Alemania ya iba a la desesperada, pero el encuentro ya estaba en manos del equipo de Méndez que ya pudo celebrar la medalla de bronce al irse de 19 puntos (74-55). Un merecido podio en un torneo casi perfecto del equipo español que regresa a la élite mundial.