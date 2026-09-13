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BALONCESTO

España pone la guinda al Mundial con la medalla de bronce

El equipo de Miguel Méndez se impuso con claridad a Alemania (81-59) con un partidazo de Iyana Martín (22), y de todo el equipo que dominó a las anfitrionas

España, en el podio del Mundial tras imponerse a Alemania

España, en el podio del Mundial tras imponerse a Alemania / FEB

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Ramon Palomar

Ramon Palomar

España cerró el Mundial de Berlín con una merecida medalla de bronce después de dominar con claridad a Alemania (81-58) y el equipo de Miguel Méndez vuelve a la elite mundial con un podio más que merecido y que pudo ser mejor de no haber sucumbido ante Estados Unidos en el cuarto final, en el duelo de semifinales. Iyana Martin, con 22 puntos y Natalia Carrera, con 15, las más destacadas del combinado español.

ESP-ALE

Mundial Femenino

81
58
Alineaciones
España, 81
(25+15+21+20): Conde (12), Martin (22), Cazorla (9), Gustafson (9), Fam (10)- cinco inicial-, Buenavida (1), Ortiz (3), Pueyo (0), Carrera (15), Flórez (0), Ginzo (0).
Alemania, 59
(15+21+15+7): Sabally (13), Eichmeyer (4), Geiselsoder (2), Fiebich (10), Daub (0)- cinco inicial-, Peterson (13), Wilke (3), Buhner (6), Guelich (5), Sontag (2), Bessoir (0), Bielefeld (0).
Arbitros:
Yohan Rosso (FRA), Julirys Guzman (POR) y Blanca Burns (USA). Sin eliminadas.
Incidencias:
Encuentro por la medalla de bronce en el Mundial de Baloncesto, que se disputa en el Berlín Arena, ante 12.500 espectadores

España arrancó con buen ritmo y anotando con cierta facilidad ante una Alemania que dependía de Sabally en las primeras acciones (12-7). Aunque el equipo de Miguel Méndez parecía llevar una marcha más que las alemanas y muy pronto lograban una renta apreciable (18-9) que obligaba al seleccionador alemán a parar el encuentro ante el dominio español.

Gustafson era la más destacada de las españolas (7), recibiendo buenos balones dentro y controlando el primer cuarto con buenos rebotes ofensivos y anotando tras robos en defensa de una Alemania que no parecía encontrar el camino para hacer daño a España (25-15). España estaba dando mucho ritmo, y control del rebote, con una gran puesta en escena en los primeros 10 minutos.

Con Pau Gasol a pie de pista como embajador del Mundial, España dominaba claramente el ritmo aunque le faltaba un poco de acierto en algunas penetraciones bastante claras, y Alemania trataba de acercarse con Sabally.

Iyana Martín, una de las destacadas por España en el duelo ante Alemania

Iyana Martín, una de las destacadas por España en el duelo ante Alemania / FCBQ

Alemania se acerca

Miguel Méndez decidió llamar a capítulo a sus jugadoras ante una Alemania que apretaba y se acercaba a solo cuatro puntos (25-21). Iyana Martín aparecía de nuevo con un triple aunque las alemanas apretaban mucho y lograban incluso igualar el encuentro a 33.

Iyana Martín, la más acertada de España (11), volvía a ser clave para no dejar a las locales ponerse por delante (36-33). No entraban los triples de las españolas (4 de 13) y el poco acierto le daba opciones a Alemania al descanso en un segundo cuarto para las teutonas que no dejaban escapar a las de Miguel Méndez, y por tanto, con el partido abierto (40-36).

Alba Torrens no jugó, pero estuvo animando a sus compañeras todo el encuentro

Alba Torrens no jugó, pero estuvo animando a sus compañeras todo el encuentro / FIBA

España seguía sin abrir diferencias tras elpaso por los vestuarios, porque el tiro exterior no funcionaba y vivían de la defensa, y Alemania se sentía cómoda, aunque sin dejar que las españolas se fueran (45-39). Buenas acciones consecutivas de España que les permitía irse de 10 puntos (49-39) con buenas acciones de Raquel Carrera. Era el momento para romper el duelo.

Máxima renta española

El equipo celebró la victoria mucho antes del final

El equipo celebró la victoria mucho antes del final / FEB

Iyana Martín lograba llevar la renta a los 14 puntos (53-39) y con la sensación de que el duelo empezaba a decantarse para el conjunto de Miguel Méndez, aunque no estaba nada decidido porque Alemania, a golpe de triple, se acercaban a 8 (55-47). Al final del tercer cuarto, 10 puntos de ventaja, una buena renta y con Iyana Martín como gran protagonista (16).

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Dos triples consecutivos de España para abrir el último cuarto, llevaban a la máxima renta (67-51) que parecía matar el encuentro para los intereses españoles. Alemania ya iba a la desesperada, pero el encuentro ya estaba en manos del equipo de Méndez que ya pudo celebrar la medalla de bronce al irse de 19 puntos (74-55). Un merecido podio en un torneo casi perfecto del equipo español que regresa a la élite mundial.

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