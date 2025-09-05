España fue el peor equipo en tiros libres en el Eurobasket

España se ha despedido de este Eurobasket con mal sabor de boca. No hay que esconderlo: ha sido una gran decepción. El baloncesto es un deporte de detalles, sobre todo, en partidos de altísimo nivel como los que se disputan en un torneo como el Europeo. Los mejores jugadores del continente se enfrentan entre ellos para llevar a su país a la gloria y los partidos se deciden por pequeños matices. Es lo que le ha sucedido a España y una parte importante de ello se explica a través de los tiros libres. El dato es demoledor: con un 60%, España ha sido el peor equipo en tiros libres en la fase de grupos.

Es un porcentaje inaceptable, impropio de una selección española absoluta que debería estar en unos parámetros mucho más altos. En los cinco encuentros disputados, el equipo de Scariolo solo superó el 60% de acierto en uno de ellos: ante Bosnia y Herzegovina con un 81.3%. Por otra parte, el nivel ha sido tan bajo que en el partido de debut contra Georgia -que terminó con derrota por 83 a 69- el porcentaje estuvo por debajo del cincuenta por ciento: fue del 46.2%. Ayer, en la despedida ante Grecia, España anotó 21 de los 37 libres que lanzó (56.8%).

El peor de su grupo

Evidentemente, también es el peor porcentaje de su grupo. Y eso que no era el grupo más potente. Asimismo, los porcentajes de sus rivales son bastante superiores respecto al suyo. Son los siguientes: Chipre (76,9%), Italia (75.7%), Georgia (70.0%), Grecia (68.2%) y Bosnia y Herzegovina (62.1).

El propio combinado bosnio es uno de los equipos con peor porcentaje de la fase de grupos. Concretamente, el tercero. Solo le superan España, primera, y Suecia, segunda, con un 60.9%. Los suecos, con los jugadores del Joventut de Badalona, Ludde Hakanson y Simon Birgander, se han quedado cerca de hacerle un 'favor' a 'La Familia'. Por detrás de Bosnia y Herzegovina, en cuarta posición, ha quedado la sorprendente Portugal (63.8%), que se ha clasificado para las eliminatorias.

La comparativa es demencial

Si quieren seguir con esta pesadilla, a continuación podrán ver la comparativa con los favoritos a ganar el Eurobasket. La selección con mejor porcentaje desde la línea de 4'60 ha sido la Serbia del maestro Svetislav Pesic con un 85.6%. Por algo es la principal favorito a ganar el torneo. En cuanto al resto de candidatos, la Eslovenia de Luka Doncic se ha quedado en 79.6%, la vigente campeona del mundo Alemania se ha quedado un pasito por detrás (79.2%) y la vecina Francia ha superado por poco el 75 por ciento de acierto con un buen 75.2%.