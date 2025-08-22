España pasa a la final del Europeo U16 Femenino con gran protagonismo del Valencia Basket

España avanza con paso firme hacia la gran final del Eurobasket U16 Femenino, tras superar a Letonia en las semifinales y confirmar el objetivo más ambicioso: pelear por el oro. Las españolas cuajaron un partido fantástico y cosecharon un triunfo holgado con un global de 81-24. La selección sub‑16, dirigida por Moses Fernández, llegó a la competición tras una preparación impecable que incluyó triunfos en torneos internacionales y partidos de alto nivel que han servido para consolidar la química del equipo. Esta combinación de experiencia y juventud ha permitido al combinado español superar a rivales de gran potencial y garantizar un puesto en la final del Europeo.

Cinco taronja brillan y sostienen el empuje

La aportación del Valencia Basket ha sido fundamental para el éxito español. Las cinco jugadoras del club incluidas en la plantilla (Isabel Hernández, Amelia Alonso, Claudia Lostal, Sandra Dávila y Anastasia Lishchuk) han sido protagonistas en cada fase del torneo. Entre ellas, Isabel Hernández se erigió como la jugadora española más destacada, aportando 13 puntos, 5 rebotes y 5 asistencias en la victoria sobre Letonia. Su rendimiento dentro de la cancha, junto al de sus compañeras, ha sido decisivo, mostrando madurez, talento y capacidad para asumir responsabilidades en los momentos clave.

Gracias a su trabajo colectivo y su calidad individual, estas jóvenes del Valencia Basket han ayudado a España a asegurar un puesto en la gran final, dejando claro que la cantera valenciana tiene un futuro brillante en el baloncesto femenino.

Final inminente: ¿qué más está en juego?

Con la final a la vuelta de la esquina, España se prepara para enfrentarse a un rival que también ha demostrado un gran nivel en el torneo. El equipo nacional llega cargado de confianza y con la motivación de coronarse campeón, mientras las cinco jugadoras del Valencia Basket buscarán dejar su sello definitivo en la historia del Europeo U16. Su participación no solo refuerza el prestigio del club, sino que también inspira a toda una generación de jóvenes jugadoras a seguir sus pasos y soñar con el baloncesto de élite.